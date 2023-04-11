Смех лечит: ученые сказали, как снизить риск инвалидности

Ученые обнаружили, что смех вместе с друзьями снижает когнитивной или физической инвалидности более чем на 30% для людей в возрасте 65 лет и старше. К таким выводам исследователи пришли, сравнив смеющихся в компании с людьми того же возраста, которые радовались в одиночестве или в кругу семьи.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Preventive Medicine. Причина полученных результатов остается неясной, сообщает Daily Mail.

Исследователи предположили, что дело в улучшении иммунной функции, что, в свою очередь, влияет на риски инвалидности.

"Смех с друзьями приносит пользу для здоровья, такую ​​как снятие стресса, улучшение иммунных функций и чувство социальной связи", – отметил ведущий автор Юдай Тамада из Нагойского университета в Аити, Япония.

Видео дня

Так, ученые изучали связи между смехом в повседневной жизни в компании близких и возникновением "функциональной инвалидности" у людей в Японии. Это стало одним из немногих исследований, где главным объектом был смех.

Ученые использовали данные 12 571 "физически и когнитивно независимых" участников (46,1% мужчин), которые рассказали о своих привычках смеяться.

Выяснилось, что те, кто смеялся с друзьями, имели более низкий риск функциональной инвалидности, чем те, кто смеялся сам или со своими супругами, детьми и внуками.

Как именно смех помогает улучшить наше здоровье, до сих пор неизвестно, хотя предполагаемые механизмы вызывают снятие стресса и улучшение иммунных функций.

Команда признает, что их исследование не может сделать однозначный вывод о том, что смех сам по себе может предотвратить возникновение функциональной нетрудоспособности, и поэтому необходимы дальнейшие исследования для точного определения причинно-следственной связи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как бороться с депрессией. Психолог предложил 4 простых совета.