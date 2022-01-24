Снижает риск инсульта и не только: ученые рассказали о пользе грудного вскармливания для матерей

Польза грудного молока для младенцев давно установлена: известно, что оно укрепляет иммунную систему и снижает риск заболеваний. Но ученые из Австрии заявили, что грудное вскармливание также может значительно улучшить здоровье молодых матерей.

Новое исследование показало, что у них меньше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, грудное вскармливание снижает риск сердечных заболеваний и инсульта в более позднем возрасте, сообщает Daily Mail.

Восемь исследований с участием 1,2 миллиона матерей показали, что у тех, кто кормил грудью, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 14% ниже, чем у женщин, которые никогда не кормили грудью и использовали искусственную смесь. Обзор также показал, что у них на 12% меньше шансов пережить инсульт в будущем.

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Команда не указала оптимальную продолжительность грудного вскармливания для женщин, чтобы снизить риск сердечных заболеваний и инсультов, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует женщинам кормить новорожденных исключительно грудью в течение шести месяцев.

Ученые изучили исследования, проведенные в период с 1986 по 2009 год в Австралии, Китае, Норвегии, Японии, США и других странах. Более восьми из десяти участниц кормили грудью, то есть остальные 18 процентов отказались от этого.

Сравнивая две группы, ученые определили, что у матерей, кормивших грудью, на 11% ниже вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 17% меньше вероятность смерти от этих болезней. У них также на 14% ниже вероятность развития ишемической болезни сердца и на 12% меньше вероятность инсульта.

Исследователи заявили, что их обзор был ограничен отсутствием данных о женщинах, которые кормили грудью более двух лет, поскольку эти данные позволили бы им рассчитать более точные оценки риска.

Также отмечается, что на результаты могли повлиять также и другие факторы образа жизни.

Доктор Шелли Миямото, председатель Американской кардиологической ассоциации, сказала: "Несмотря на то, что польза грудного вскармливания для детей хорошо известна, следует поощрять матерей кормить своих детей грудью, зная, что они улучшают здоровье своего ребенка и свое собственное".

Кроме того, ведущий исследователь доктор Питер Виллейт, эпидемиолог из Медицинского университета Инсбрука, выразил надежду, что больше женщин решат кормить грудью, зная, что это принесет им пользу.

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