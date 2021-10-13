Средиземноморская диета может снизить риск смерти на 25%: результаты исследования

Средиземноморская диета способна продлить жизнь человеку, даже если он станет придерживаться ее уже в преклонном возрасте. По подсчетам ученных, определенное питание, может снизить риск преждевременной смерти на 25%.

Как сказано в исследовании опубликованном в British Journal of Nutrition, средиземноморская диета не уберегает человека от возникновения болезней, но значительно влияет на общее состояние организма. Она продолжает оказывать благотворное влияние даже если исключить из нее несколько компонентов.

Самыми важными компонентами такой диеты эксперты назвали злаки, рыбку и алкоголь в умеренных дозах. В то же время они отметили, что если в таком питании появится слишком много насыщенных жиров (жирное мясо, кондитерские и мучные изделия, молочные продукты, пальмовое и кокосовое масла), то эффект от такой диеты будет сведен "на нет".

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Свои выводы ученые основывают на масштабном исследовании, которое проводилось в Италии с 2005 по 2010 год. Они оценили состояние здоровья 5200 человек старше 65 лет с точки зрения их питания. В зависимости от того, насколько рацион был приближен к средиземноморскому, опрашиваемые его оценивали по шкале от 0 до 9.

Результаты показали, что те, кто максимально придерживался данного питания, имели более высокие жизненные показатели (включая уровень активности, холестерин, ИМТ, статус курения и артериальное давление).

"Пожилые люди, которые более строго придерживались средиземноморской диеты, имели лучшее сердечно-сосудистое здоровье, и их риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был снижен" – сказано в исследовании.

В средиземноморской диете главный упор делается на цельнозерновых продуктах, фруктах и овощах, оливковом масле, бобовых и масличных культурах. Вместо сахара используют мед. В ее рацион входят белки из рыбы, морепродуктов, домашней птицы и небольшого количества красного мяса, а также продукты из козьего и овечьего молока. Допускается один стакан вина в день. Важным условием является физическая активность человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали продукты, которые способны негативно влиять на работу сердца и провоцировать сердечно-сосудистые заболевания.