Какие существуют 5 самых популярных мифов о съемных брекетах

Выбор съемных брекетов сегодня достаточно велик. Это позволяет как маленьким, так и взрослым пациентам выбрать не только ту модель, которая визуально выглядит лучше, но и ту, которая идеально решает проблему и еще и вписывается в бюджет.

Какое основное отличие между съемными и несъемными брекетами?

Съемные брекеты используются, в основном, для исправления прикуса молочных и свежепрорезавшихся постоянных зубов (возраст 7-10 лет). Кроме того, с такими конструкциями легче отучить детей от их вредных привычек (например, сосание пальцев), а чистка зубов и самих брекетов в этом случае становится более удобным процессом в отличие от несъемных моделей.

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Несъемные же брекеты призваны исправить искривления более сложного характера. Они дают больше болезненных ощущений и требуют больше манипуляций по очистке.

Какие существуют мифы и заблуждения о съемных брекетах

Нужно ждать, пока прорежутся все зубы. Нет. Ортодонты отмечают, что именно сам процесс прорезывания зубов считается самым оптимальным периодом для лечения. К тому же, можно изготовить брекет с выемками для будущих зубов. Съемные брекеты менее эффективны. Используя преимущество роста и развития челюстной и костной кости у детей, лечение съемными брекетами также эффективно, как и несъемными, главное – это целенаправленное сотрудничество родителей и ребенка. Зубы со временем возвращаются в прежнее положение. Нет. Если ребенок или взрослый придерживается расписания часов, в которые можно снимать конструкцию и следует рекомендациям врача по ношению, новый зубной ряд остается таким же ровным. Съемные брекеты мешают пациенту во время принятия пищи. Во время приема пищи брекеты снимаются, так же, как и во время очищения. Не снимаются и могут приносить дискомфорт несъемные брекеты. Также при ношении несъемных брекетов пациенты должны следовать некой диете. Для установки съемного брекета требуется удаление зубов, если они слишком скучены. Это не так - основная роль съемной конструкции состоит в том, чтобы освободить место для других зубов и выровнять выпирающие/кривые зубы. Никогда профессиональный стоматолог не скажет Вам удалять зубы, чтобы упростить процедуру как эстетически, так и механически, поскольку живой натуральный зуб, неважно какой он формы и вида, являет собой наибольшую ценность.

Какие существуют виды съемных брекетов и каковы их функции?

Всего существуют только два вида съемных брекетов – на одну челюсть и на две челюсти.

Первые – это так называемые пластинки. Пластинки на зубы часто используются для выравнивания сильно сплоченных зубов или правильного распределения пространства между зубами.

Вторые используются для лечения открытого и глубокого прикуса (при открытом прикусе передние зубы обеих челюстей не соприкасаются; при глубоком прикусе верхние резцы перекрывают нижние резцы). Одними из популярных конструкций такого вида являются myofunctional трейнеры – цельные конструкции, не похожие на брекеты. Они также достаточно эффективны в борьбе с вредными привычками (скрежет зубов, кусание и разгрызание различных предметов, давление на зубы языком и т.п.) у детей в возрасте от 4 до 5 лет.

Частная стоматологическая клиника СкайКлиник проводит бесплатные консультации по вопросу установки и лечения съемными брекетами. На приеме Вы сможете оценить, как реально выглядят съемные конструкции, из каких материалов они изготовляются, как держаться на зубах и каковы возможные результаты выравнивания ждут Вас в будущем. В клинике предоставлены различные вариации цветных пластинок и конструкций, очень подобных натуральному зубному ряду, таким образом и дети, и взрослые смогут выбрать то, что им нужно.

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Вот и все. Желаем Вам здоровья и успехов!