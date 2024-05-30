Почитатели татуировок считают "нательную живопись" оригинальным способом самовыражения. Есть также немало тех, кто таким образом запечатляет на теле свершения или ключевые события из своей жизни. Однако такой вариант самопроявления чреват серьезными рисками для здоровья, даже при условии идеально проведенной процедуры, - говорят десятки исследований за последние 5-7 лет.

Врачи чаще всего отмечают риски кожных инфекционных заболеваний и сепсиса. Однако, по новым данным исследователей из Лундского Университета Швеции, татуировки могут повышать риск развития рака, а также влиять на наш иммунитет. Какие материалы используются в тату-индустрии и как они на самом деле воздействуют на наш организм?

Татуировки и рак: существует ли связь?

За последние несколько десятилетий популярность татуировок резко возросла во всем мире. Исследования последних 5-7 лет свидетельствуют о том, что распространенность татуировок среди населения планеты достигает 20%. В некоторых странах, таких как США, данный показатель и вовсе превышает 30%. Не удивительно, что многих исследователей все больше интересует действие пигментов для тату на организм.

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Ученые из Лундского университета Швеции решили проверить, насколько татуировки связаны с ростом заболеваемости лимфомы в последние десятилетия. Гипотеза исследователей не нова. Пигменты для тату в небольшом количестве содержат канцерогенные металлы, в частности мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель, а также ряд других веществ, которые могут вызвать локальное воспаление.

"Чернила для татуировки часто содержат канцерогенные химические вещества – первичные ароматические амины, ароматические углеводороды и металлы", – пишут авторы нового исследования.

Значительная часть чернил транспортируется в лимфоузлы и оседает там навсегда, что было подтверждено несколькими экспериментальными работами. Однако единственное исследование, основанное на данных 2000-2004 годов, проведенное до этого, не нашло связи между татуировкой и повышенным риском лимфом. Авторы нового анализа связь нашли, но отметили, что нужны дополнительные исследования.

Тату повышает риск лимфомы на 21%, – результаты исследования

В новом анализе ученые опросили 1392 пациентов с лимфомой и 4179 пациентов из контрольной группы на предмет наличия у них татуировок, их размера, цвета, региона, в котором тату был сделан и т. д. Исследователи также уточняли ряд других факторов риска рака, таких как курение и возраст.

В результате исследование показало, что татуировка была связана с повышенным риском лимфом на 21%. В частности В-клеточных, особенно диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы и фолликулярной лимфомы.

Ученые также обнаружили несколько интересных особенностей. Во-первых, они не смогли подтвердить гипотезу, что с увеличением площади татуировки увеличивается и риск рака. Наибольший риск наблюдался у пациентов, татуировка которых была размером с ладонь.

Во-вторых, эксперты обнаружили, что лазерное удаление татуировки дополнительно увеличивает риск лимфомы. Авторы объясняют это тем, что при разрушении пигмента лазером, образуются нескольких опасных потенциально канцерогенных соединений.

Очевидно одно: любая татуировка вызывает иммунологический ответ, который способствует перемещению чернил из места инъекции. В дальнейшем пигмент татуировки откладывается в лимфатических узлах, что может повышать риск возникновения рака. По мнению экспертов, это серьезный аргумент, который должен побудить любителей тату более осознанно принимать решение делать татуировки или нет.