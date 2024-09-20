Теперь на сайте МЗУ есть раздел с информацией о договорах управляемого доступа

Медицинские закупки Украины (МЗУ) добавили на свой сайт новый раздел с информацией о договорах управляемого доступа (ГКД), чтобы пациенты имели возможность отслеживать статус подписания соглашений по закупке инновационных лекарств.

Договоры управляемого доступа (ДКД) – это инструмент, используемый государством для обеспечения доступа населения к новым, инновационным и дорогостоящим лекарственным средствам.

Суть этого механизма состоит в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. Вследствие конфиденциальности, в частности информации о стоимости и количестве лекарственного средства, производители дают намного ниже рыночных цен.

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Кто решает, какие препараты закупать по механизму ОКД?

МЗУ приступают к переговорам по закупке того или иного препарата по механизму ГКД только если есть такой вывод оценки медицинских технологий (ОМТ) и если рабочая группа Министерства здравоохранения Украины дает поручение на проведение переговоров.

Переговоры проводит специальная переговорная группа, состоящая из представителей МЗ и МЗ Украины. После финализации переговоров рабочая группа рассматривает предложенные условия и принимает решение о дальнейших действиях – подписывать соглашение или отклонить предложение. Если решение положительное, то Минздрав дает на МЗУ поручение на заключение договора.

Для прозрачности и открытости данных Медзакупки Украины разработали удобный дашборд, с помощью которого пациенты, поставщики и общественность могут легко и удобно получить необходимые данные по статусам договоров управляемого доступа.

В частности, нажимая кнопку "Статус договоров" на странице сайта "ДКД", можно отфильтровать информацию по следующим параметрам:

международное непатентованное название (МНН),

показание, на которое издан вывод оценки медицинских технологий (ОМТ),

компания, уполномоченная на проведение переговоров,

решение рабочей группы по проведению переговоров,

статус проведения переговоров,

решение рабочей группы по заключению договора управляемого доступа,

статус подписания соглашения.

Данные обновляются при изменении состояния переговоров или заключении договоров.

"Прозрачность и доступность информации – главные приоритеты Медзакупок Украины. Новый дашборд позволит всем заинтересованным получать актуальные данные о ГКД и удобно отслеживать все этапы, от начала переговоров до подписания соглашений", – отметил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.

Справочно. МЗУ начали использовать этот механизм с 2022 года и по состоянию на сегодняшний день заключено 14 договоров ГКД сроком до трех лет.

Среди направлений лечения, по которым МЗУ были заключены договоры ДКД на закупку препаратов для пациентов: первичные (врожденные) иммунодефициты, спинальная мышечная атрофия типа 1 (СМА), гемофилия типов А или В или болезнь Виллебранда и другие редкие заболевания: Кавасаки, Фабри , Гоше и т.д.