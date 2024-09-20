Теперь на сайте МЗУ есть раздел с информацией о договорах управляемого доступа
Медицинские закупки Украины (МЗУ) добавили на свой сайт новый раздел с информацией о договорах управляемого доступа (ГКД), чтобы пациенты имели возможность отслеживать статус подписания соглашений по закупке инновационных лекарств.
Договоры управляемого доступа (ДКД) – это инструмент, используемый государством для обеспечения доступа населения к новым, инновационным и дорогостоящим лекарственным средствам.
Суть этого механизма состоит в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. Вследствие конфиденциальности, в частности информации о стоимости и количестве лекарственного средства, производители дают намного ниже рыночных цен.
Кто решает, какие препараты закупать по механизму ОКД?
МЗУ приступают к переговорам по закупке того или иного препарата по механизму ГКД только если есть такой вывод оценки медицинских технологий (ОМТ) и если рабочая группа Министерства здравоохранения Украины дает поручение на проведение переговоров.
Переговоры проводит специальная переговорная группа, состоящая из представителей МЗ и МЗ Украины. После финализации переговоров рабочая группа рассматривает предложенные условия и принимает решение о дальнейших действиях – подписывать соглашение или отклонить предложение. Если решение положительное, то Минздрав дает на МЗУ поручение на заключение договора.
Для прозрачности и открытости данных Медзакупки Украины разработали удобный дашборд, с помощью которого пациенты, поставщики и общественность могут легко и удобно получить необходимые данные по статусам договоров управляемого доступа.
В частности, нажимая кнопку "Статус договоров" на странице сайта "ДКД", можно отфильтровать информацию по следующим параметрам:
- международное непатентованное название (МНН),
- показание, на которое издан вывод оценки медицинских технологий (ОМТ),
- компания, уполномоченная на проведение переговоров,
- решение рабочей группы по проведению переговоров,
- статус проведения переговоров,
- решение рабочей группы по заключению договора управляемого доступа,
- статус подписания соглашения.
Данные обновляются при изменении состояния переговоров или заключении договоров.
"Прозрачность и доступность информации – главные приоритеты Медзакупок Украины. Новый дашборд позволит всем заинтересованным получать актуальные данные о ГКД и удобно отслеживать все этапы, от начала переговоров до подписания соглашений", – отметил генеральный директор МЗУ Эдем Адаманов.
Справочно. МЗУ начали использовать этот механизм с 2022 года и по состоянию на сегодняшний день заключено 14 договоров ГКД сроком до трех лет.
Среди направлений лечения, по которым МЗУ были заключены договоры ДКД на закупку препаратов для пациентов: первичные (врожденные) иммунодефициты, спинальная мышечная атрофия типа 1 (СМА), гемофилия типов А или В или болезнь Виллебранда и другие редкие заболевания: Кавасаки, Фабри , Гоше и т.д.