Ученые нашли способ 'стирать' воспоминания: что показали эксперименты на животных

Японские ученые разработали оптическое устройство, позволяющее стирать воспоминания из мозга. Опыты провели на мышах, и они забыли, что помнили накануне.

Как сказано в исследовании ученых из университета Киото (Япония) опубликованном в Science, процесс перехода информации из кратковременной памяти в долговременную называется консолидацией. Именно воздействие на этот процесс помогло исследователям разорвать цепочку передачи воспоминаний.

В ходе эксперимента грызуны получали новую задачу, выполняли ее, а подвергшись оптическому воздействию специального устройства, полностью теряли воспоминания о том, что происходило с ними накануне.

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Как пояснили специалисты при помощи светового излучения ними был разрушен белок, который в консолидации отвечает за "перенос" кратковременной памяти в долгосрочную.

В статье отмечено, что мышей облучали дважды – сразу после того, как они изучали новое задание и во время сна. В итоге мыши забыли то, чему научились.

Ученые отметили, что таким образом блокировать воспоминания можно выборочно.

Память – способность живого организма к воспроизведению прошлого опыта или другими словами способность мозга удерживать и добровольно восстанавливать информацию.

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