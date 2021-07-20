Ученые научились определять по слюне, как будет протекать COVID-19 у больного

Ученые в Англии разработали метод, который с первых дней заражения COVID-19 позволяет определить тяжесть заболевания пациента. В процессе разработки медики использовали метод масс-спектрометрии.

Данный анализ определяет концентрацию веществ или компонентов в какой-либо субстанции. Об этом сообщили на медицинском портале MedRxiv.

"В условиях больницы сбор образцов слюны удобен, как для персонала, так и для пациентов. В этой работе мы впервые продемонстрировали, что метаболом в слюне может отражать тяжесть COVID-19", - заявили исследователи.

Чтобы подтвердить результативность инновационного анализа, ученые взяли анализ у 88 человек с подозрением на заражение коронавирусом, а также их клинические данные. С помощью ПЦР-тестов был подтвержден диагноз пациентов.

Преимущество метода масс-спектрометрии в том, что для проведения анализа достаточно очень малое количество вещества.

Как сообщал OOBOZREVATEL, с начала пандемии коронавирусом заболели почти 200 млн человек по всему миру.

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