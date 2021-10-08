Ученые назвали диету, соблюдение которой может продлить жизнь: результаты исследования

Правильное питание может исключить риск преждевременной смерти. В этом случае главным для человека должны стать вегетарианские блюда.

Как написало издание Еxpress, исследователи из Университета Лома-Линда, Америка, выяснили, что определенный тип диеты продлевает жизнь мужчин почти на десятилетие, а женщинам может подарить дополнительные шесть лет жизни. При этом и те и другие не должны злоупотреблять алкоголем и воздерживаться от курения табака.

Изучение влияния диеты на продолжительность жизни велось на протяжении 14 лет. За это время было проанализировано питание и способ жизни 34 тыс человек. По истечению наблюдения эксперты сделали ряд заключений. В первую очередь они рекомендовали меньше есть красного мяса, так как оно может провоцировать рак толстой кишки. Сюда они отнесли: говядину, ягнятину, свинину, козлятину. Также, посоветовали ограничить потребление колбас, бекона, ветчины, паштетов. Но в то же время, специалисты обратили внимание на вегетарианский стол.

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"Зернобобовые, яйца, тофу, овощи, фрукты особенно важны для людей, которые не едят мясо, рыбу или молочные продукты", – заявили исследователи.

Ученые отметили, что, в противовес распространенному мнению, стол вегетарианцев не является скудным. Получить необходимые для человека витамины и минералы можно из растительных продуктов и молока.

"Вопреки распространенному мнению, большинство вегетарианцев обычно имеют в своем рационе достаточно белка и кальция (содержащихся в молочных продуктах)", – сказали специалисты.

В качестве источника железа они рекомендовали употреблять: бобовые, сухофрукты, темно-зеленые овощи, такие как кресс-салат, брокколи и весеннюю зелень, хлеб из цельнозерновой муки, обогащенные злаки (с добавлением железа). Полезными молочными продуктами они назвали: кисло-молочные изделия, сыр. Что касается жирных кислот омега-3, специалисты дали совет искать их в льняном, рапсовом, соевом маслах, орехах.

"Также, в погоне за долголетием, не стоит забывать и об активном образе жизни и отказе от вредных привычках", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли бактерии, которые способствуют долголетию человека. Они содержатся в кишечнике и способны подавлять другие, вредоносные бактерии в организме хозяина.