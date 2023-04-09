Привычный всем продукт может повышать риск рака: исследование

Привычные продукты питания, среди которых соль, могут повышать риск возникновения онкозаболеваний. Исследование, в котором наблюдали за 40 000 японцев в течение 11 лет, показало, что соль влияет на риск развития рака желудка.

Группа из Научно-исследовательского института Национального онкологического центра просмотрела анкеты с описанием диетических привычек всех участников, пишет Еxpress. В результате было выявлено около 500 случаев рака желудка. Удвоение риска произошло среди любителей соли, которые, по оценкам, потребляли от 12 до 15 граммов в день.

Руководитель исследования Шоичиро Цугане уточнил: "В дополнение к потреблению соли наше исследование также показывает, что курение и низкое потребление фруктов и овощей увеличивает риск рака желудка, особенно у мужчин".

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Тим Кей, эпидемиолог из Cancer Research UK, добавил, что особенно сильно на риск рака желудка влияют маринады и соленая рыба.

Кроме того, соль в сочетании с другими факторами может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, такие как высокое кровяное давление, болезни сердца и инсульт. Врачи объясняют это тем, что соль вызывает обезвоживание, что заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

Примечательно, что связь между риском рака желудка и употреблением соли заметили еще в 2012 году, тогда Всемирный фонд исследования рака призвал сократить употребление продуктов с содержанием этого компонента. Прозвучали даже данные, что каждый седьмой случай болезни в Великобритании можно было бы предотвратить путем контроля за количеством съеденной соли. Взамен специалисты рекомендовали есть больше свежих овощей и фруктов.

Отметим, рак желудка занял шестое место среди наиболее распространенных видов рака в мире в 2020 году, это около 1,09 миллиона диагнозов. Первые симптомы рака желудка включают стойкое расстройство желудка, изжогу, застой газов и частую отрыжку.

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