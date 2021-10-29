Ученые назвали продукты, употребление которых может сократить продолжительность жизни

Некоторые продукты способны по-настоящему отбирать у нас минуты и даже года жизни. В первую очередь, речь идет о знакомом для нас фаст-фуде.

Как написало издание Еxpress со ссылкой на ученых из Мичиганского университета (США), каждый съеденный хот-дог способен отобрать у человека 36 минут его жизни. А одна порция пиццы – 10 минут.

Среди прочей "вредной для жизни еды" ученые отметили бекон, гамбургер, сэндвичи с арахисовым маслом или джемом.

В свою очередь, в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) отметили: "Большинство людей едят и пьют слишком много калорий, насыщенных жиров, сахара и соли, но употребляют недостаточно фруктов, овощей, жирной рыбы и клетчатки".

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Эксперты подчеркнули, что слишком большое количество насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечных заболеваний, а значит возрастает вероятность гипертонии и инсульта.

"Хорошее питание не обязательно означает отказ от менее полезных вещей, которые вам нравятся – это просто означает умеренное употребление их в рамках сбалансированной диеты".

Эксперты сообщили, что к 2035 году число жителей планеты "почтенного возраста" вырастет, а хронические заболевания у них будут встречаться чаще и главным образом из-за того, что они "не придерживались разумных границ в выборе блюд".

Так, согласно выводам Национальной службы здравоохранения Британии, те или иные хронические проблемы со здоровьем сейчас имеет каждый шестой британец, но уже через тридцать лет, таким будет каждый четвертый житель Туманного Альбиона после 65 лет.

Национальная служба здравоохранения заявила, что ключом к успеху является сбалансированная диета.

"Крахмалистые углеводы должны составлять чуть более трети пищи, которую вы едите. Они включают картофель, хлеб, рис, макароны и крупы. Также должно быть больше овощей, фруктов и рыбы", - отметили эксперты.

Они же рекомендовали, думая о долголетии, не сосредотачиваться только на еде, но и вести активный образ жизни – двигаться и заниматься спортом по мере физических сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы опасные продукты, которые могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний.