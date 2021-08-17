Ученые определили иммунный фермент, который способствует стремительному развитию рака

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) открыли иммунный фермент, который отвечает за генетические изменения при онкологических заболеваниях. В ходе исследований специалисты выделили два механизма работы данного фермента.

Как написал EurekAlert, фермент Aровесза играет значимую роль в иммунной системе человека, которая защищает клетки организма от размножения вирусов. Однако пытаясь атаковать раковые клетки напрямую, данный фермент провоцирует возникновение генетических мутаций, которые в свою очередь, способствуют развитию этой же опухоли, ее метастазам и устойчивости к антибиотикам.

В ходе исследования ученые проанализировали, как он реагирует на вирусы и химиотерапию. В первом случае, он активировался и помогал человеку преодолеть инфекцию. Во втором случае "пользу" от работы фермента получала сама опухоль.

"У 80% пациентов с раковыми опухолями в легких, груди и мочевого пузыря наблюдается мутации, вызванные иммунной активностью фермента", - сказано в статье.

По словам ученых, данное открытие поможет им разработать методы противодействующих как вирусным патогенам, так и злокачественным новообразованиям.

Ферменты – органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим преобразованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выделили фермент в организме человека, который способствует заболеванию коронавирус.

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