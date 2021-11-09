Ученые рассказали, как употребление алкоголя может влиять на работу мозга

Длительное употребление алкоголя может стать причиной развития деменции у человека. А также вызвать ряд других нарушений связанных с повреждением того или иного участка мозга.

Как написал Еxpress, упоминая выводы сделанные британским обществом Альцгеймера - благотворительной организацией, занимающейся исследованиями деменции, даже легкие когнитивные нарушения могут свидетельствовать о том, что человек подвергается риску "серьезного повреждения головного мозга". В этом случае употребление алкоголя может лишь ускорить процесс нарушений и привести к тяжелым последствиям.

Нарушение когнитивных функций и развитие такого заболевания, как Альцгеймер, эксперты связывают с регулярным и чрезмерным употребление алкоголя, а также нехваткой витамина B1.

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Они отмечают, что такие люди испытывают провалы в памяти, а их наличие начинают заполнять "фантазиями".

"Если алкоголь серьезно повредил ваш мозг, вы, вероятно, страдаете от потери памяти. Может произойти нечто, называемое "конфабуляцией", когда человек может заполнять пробелы в своей памяти тем, чего не произошло. И хотя человек, рассказывающий сказку, действительно верит в ее правду, может показаться, что он лжет", – описали состояние повреждения мозга специалисты.

Также они отметили, что человек с поврежденным от употребления алкоголя мозгом, с трудом осваивает новую информацию, может проявлять апатию, часто повторять одни и те же действия. Кроме того, ему тяжело сконцентрироваться, придерживаться плана работы, принимать решения или брать на себя ответственность.

Специалисты объяснили, что большое количество алкоголя "отравляет мозг", разрушая его клетки.

"Это означает, что меньшее количество ячеек несут сообщения, которые нужны мозгу для выполнения различных задач", – пояснили в благотворительной организации.

Они же отметили, что регулярное употребление алкоголя также может повредить кровеносные сосуды головного мозга человека, что может привести к повышению артериального давления, а это в свою очередь, спровоцировать инсульт.

В Обществе Альцгеймера отметили, что у человека с деменцией нет возможности выздороветь, однако повреждение мозга, связанное с алкоголем, может излечить.

"Лечение включает в себя отказ от алкоголя и инъекции витамина B1", – сказали эксперты.

Говоря о связи болезни Альцгеймера и алкоголя, специалисты подчеркнули, что у каждого десятого человека с диагнозом деменция есть какая-либо форма повреждения мозга, связанного с алкоголем.

Болезнь Альцгеймера – это неизлечимое заболевание головного мозга, проявляющееся постепенной потерей умственных способностей. На заключительном этапе человек теряет речь, утрачивает интеллект полностью. Без полного и специального ухода больной может умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего две порции рыбы в неделю могут уменьшить шансы человека на деменцию.