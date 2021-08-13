Ученые рассказали, какой витамин может снизить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые рассказали, что витамин К может снизить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с ним. Об этом стало известно в результате 20-летнего исследования.

В нем приняли участие более 50 тысяч человек. Работу опубликовали в американском журнале Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что витамин К делится на два типа: К1 и К2. Первый вариант содержится в зеленых овощах и растительном масле. К2 находится в мясе, яйцах, а также ферментированных продуктах.

Выяснилось, что вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21% ниже у тех участников исследования, которые получали витамин К1. У тех, кто принимал витамин К2, вероятность на 14% меньше. Кроме того, у них снизился риск заболеваний периферических артерий на 34%.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как простыми способами уничтожить витамины в еде. Многие и так каждый день применяют их на своей кухне.

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