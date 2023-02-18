Ученые рассказали о пользе черного чая: снижает риск опасных заболеваний

Черный чай может снизить риск развития заболеваний сердца, в частности гипертонии (высокого артериального давления) и ее последствий.

Об этом пишет издание Express. Такой способ становится все более актуальным ввиду того, что Всемирная организация здравоохранения одной из ведущих причин смерти по всему миру назвала именно болезни сердца.

Так, согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией.

Участники исследования выпивали по три чашки этого горячего напитка в день. Они почувствовали результат уже в первые сутки. Эффект сохранялся в течение 6 месяцев.

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Другое исследование, опубликованное в American Journal of Medicine, показало, что регулярное употребление черного чая может помочь снизить разные факторы риска сердечных заболеваний, такие как высокий уровень холестерина, повышенный уровень триглицеридов и ожирение.

Еще одно исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, показало, что у выпивавших три чашки черного чая в день риск развития сердечных заболеваний был на 11% ниже.

Количество выпитых чашек в разных исследованиях отличалось, но в среднем рассматривалось от трех до пяти в день.

Лечебный эффект объясняется тем, что черный чай богат флавоноидами, которые имеют полезные противовоспалительные свойства и защищают клетки от окислительного повреждения. Именно флавоноиды связаны с улучшением здоровья сердца, ведь они снижают кровяное давление, тонизируют сердечные мышцы, расширяют коронарные сосуды, уменьшают свертываемость крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи рассказали, как бороться с двумя "врагами" сердца – высоким артериальным давлением и холестерином.

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