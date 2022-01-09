Ученые заявили, что на компьютерной мыши больше бактерий, чем на сидении унитаза

Для тех, кто ищет еще больше оправданий, чтобы не возвращаться в офис, исследователи обнаружили на рабочем месте горячие точки для бактерий и других "загрязнителей". Компьютерная мышь собирает больше всего бактерий в офисе – у нее больше "колониеобразующих единиц", чем у сиденья унитаза.

Команда поставщика чистящих средств Chicopee проверила офисные "точки соприкосновения" с бактериями и плесенью, известными под общим названием колониеобразующие единицы, сообщает Dailymail.

Компьютерная мышь оказалась наихудшим "нарушителем", у нее в 11 раз больше колониеобразующих единиц, чем у сиденья унитаза.

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За пределами рабочего стола больше всего микробов оказалось на кухне: чайник и холодильник оказались "на высоте".

Также оказалось, что бутылки с дезинфицирующим средством содержат большое количество спор плесени.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, нужно ли дезинфицировать продукты из супермаркета, чтобы не "принести" домой коронавирус.