Украина теряет десятки миллионов долларов из-за игнорирования проблемы дефицита йода, – эндокринолог

Щитовидная железа – маленький орган, который имеет огромное влияние на общее здоровье и особенно – на умственные способности. И хотя нарушения работы щитовидки не редкость, есть хорошая новость – предотвратить их довольно легко. Нужно лишь позаботиться о том, чтобы ежедневно потреблять достаточное для нормальной работы щитовидной железы количество йода. Где его брать, как правильно употреблять и почему без йода нашим детям сложнее будет учиться, расти и развиваться, OBOZREVATEL расспросил у профессора Натальи Зелинской, заведующей отделом детской эндокринологии Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины.

– Уже почти два десятилетия прошло с тех пор, как в Украине было проведено масштабное исследование по обеспеченности йодом населения нашей страны. И оно показало: проблема йододефицита в Украине стоит достаточно остро. Насколько актуальной она остается для нас сейчас?

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– С тех пор, как было проведено упомянутое исследование, состояние дефицита йода в Украине никто не исследовал. И есть большой сайт, посвященный проблеме йодного дефицита в мире и его преодолению, где ежегодно обновляются данные мониторинга проблемы. И даже там самые "свежие" данные по Украине датированы 2002-м годом. Потому что сейчас отсутствует какая-либо объективная информация, что же происходит с обеспеченностью йодом вообще в нашем государстве.

Но вряд ли ситуация улучшилась, потому что за это время не было предпринято никаких мер для решения проблемы ликвидации йодного дефицита у населения. И это – несмотря на то, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в течение почти 10 лет проводил многочисленные мероприятия, круглые столы, семинары с заинтересованными властями страны, парламентским комитетом по здравоохранению, с привлечением международных и отечественных экспертов о необходимости принятия в Украине общегосударственных мероприятий по ликвидации дефицита йода у населения... К сожалению, это ни к чему не привело.

При этом, еще в 2009 году мы вместе с ЮНИСЕФ разработали даже своеобразную "дорожную карту" – проект Государственной целевой социальной программы предотвращения возникновения заболеваний, вызванных йодной недостаточностью, на 2010 – 2014 годы, которая была уже согласована со всеми министерствами и ведомствами, за исключением Министерства финансов и Министерства экономики. Стоимость этой программы составляла всего 1,5 млн. грн. на 4 года, в том числе, 150 тыс. грн. из государственного бюджета, 875 тыс. грн. из местных бюджетов и 520 тыс. грн. внебюджетных средств. Также был разработан проект Закона Украины "О профилактике йоддефицитных заболеваний". Однако этот законопроект был отклонен профильным комитетом ВРУ.

В результате власти страны за эти годы не сделали для ликвидации йодного дефицита вообще ничего. До недавнего времени среди стран постсоветского пространства мы и Россия оставались единственными странами, где не было введено вообще никаких мер по профилактике йододефицита. Но два года назад даже россияне на законодательном уровне закрепили необходимость проведения йодной профилактики.

Правда, в 2009 году Украина утвердила "Национальный план действий по реализации конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2016 года, и в нем упоминалось лишь о необходимости "проведения в учреждениях здравоохранения профилактических мероприятий с целью информирования родителей о способах предотвращения возникновения дефицита йода у детей ". Но даже это осталось лишь на бумаге. Никакие меры так и не были предприняты. А в последующие годы о продлении действия этой программы, определенной на 2018 – 2021 годы, о профилактике йодного дефицита хотя бы у детей вообще речь не идет.

– Какие же болезни являются следствием дефицита йода?

– Поскольку щитовидная железа является органом, в котором содержится почти весь йод в организме, именно она наиболее страдает от дефицита йода и именно ее заболевания являются основными проявлениями хронического дефицита йода, в частности, это диффузный зоб, узловой зоб, некоторые формы рака щитовидной железы. И еще одна из болезней, причиной которых может стать дефицит йода – это снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз).

– Часто ли эти заболевания диагностируются у украинских детей?

– Здесь мы тоже можем лишь предполагать. Потому что раньше мы имели ежегодную статистику по частоте заболеваний щитовидной железы. Но после приказа Минздрава в 2019 году по значительному сокращению статистических отчетов, отсутствует информация о распространенности и заболеваемости различными болезнями, включая эндокринные, что не позволяет хотя бы по данным распространенности зоба у детей дошкольного возраста (этот показатель является одним из критериев тяжести дефицита йода в определенном регионе и стране в целом) сделать вывод о его частоте и динамике. Фактически, мы не знаем, что происходит сейчас в Украине.

– А можете ли оценить динамику увеличения заболеваний щитовидной железы у детей сейчас?

– Разве что за период до 2019 года. Эта статистика есть. Но и она не может отразить полностью реальную ситуацию, потому что статистика зависит от качества выявления таких заболеваний. И когда фиксируется меньше новых случаев, скажем, диффузного зоба – это говорит не столько о том, что дети меньше болеют, сколько о том, что заболевание не выявляют и не регистрируют должным образом.

В 2017-2018 годах статистика фиксировала раз такое "снижение". При этом узловой зоб, опухоли щитовидной железы в этот период выявляли чаще. Поскольку если у ребенка диагностирован узловой зоб, педиатр, эндокринолог или другой специалист обязательно направит его на обследование, потому что это может оказаться злокачественной опухолью. В качестве иллюстрации к сказанному: частота новых случаев рака щитовидной железы у детей и подростков в среднем за 5-летний период, 2006-2010 годы, составляла 0,27 на 100 000 детского населения, а в последний 5-летний период, 2016-2020 годы, он вырос почти вдвое – до 0,46. И это – только новые случаи, которые выявляют ежегодно.

Кстати, наибольший показатель частоты новых случаев рака щитовидной железы у детей – в Житомирской области. В четверку "лидеров" выявления этого заболевания входят также Киевская, Сумская и Полтавская области. А если сравнить суммарное количество новых случаев рака щитовидной железы у детей за последние 20 лет, то больше всего их обнаружено в Киеве и Житомирской области.

– Почему? Это нам еще аукается Чернобыль?

– Да, авария на ЧАЭС является основной причиной. Ведь Житомирская, Киевская области и Киев больше всего пострадали от радиации. И знаете, что самое обидное? Если бы население этих причернобыльских регионов получало в то время достаточное количество йода – этих раков бы просто не было! Это доказано опытом Польши. Когда произошла авария на ЧАЭС, поляки массово начали давать детям, молодежи и беременным женщинам необходимое количество йода. И в течение 5 лет после трагедии у них не было выявлено ни одного случая рака щитовидной железы. И это – лучшее подтверждение огромного значения вовремя проведенной профилактики.

Доказано, что рак щитовидной железы является основным следствием аварии на ЧАЭС. Ведь если щитовидная железа не получала достаточного количества йода – то есть испытывала его дефицит – она начинала захватывать йод радиоактивный. Это и дало такой всплеск рака.

И мы не знаем, когда и где-то подобное случится снова. Поэтому должны постоянно защищать собственное здоровье и обеспечивать щитовидную железу достаточным количеством йода, крайне важного для ее правильной работы.

– Эти болезни, о которых вы упоминали, это уже следствие длительного йодного дефицита. Какими еще проблемами грозит ребенку недостаток этого микроэлемента?

– Мы говорим прежде всего о щитовидной железе потому, что более 80% йода, который есть в организме человека, содержится именно в этом небольшом органе. Йод – это тот "строительный материал", из которого в щитовидной железе образуются соответствующие гормоны. Недостаток йода автоматически приводит к снижению их уровня. А именно они обеспечивают нормальный уровень обменных процессов и в период развития ребенка, и в течение всей жизни человека. Тиреоидные гормоны щитовидной железы напрямую влияют на интеллектуальную активность, на физическую активность. От них зависит нормальное функционирование сердечно-сосудистой, кроветворной, иммунной систем, многих других органов и систем организма. Именно поэтому мы и подчеркиваем, что чрезвычайно важно, чтобы ребенок получал физиологическое количество йода, а его щитовидная железа работала нормально.

Это необходимо с момента зарождения жизни, то есть еще с периода внутриутробного развития, когда тиреоидные гормоны обеспечивают нормальный процесс эмбриогенеза, отвечают за то, чтобы нормально развивались все внутренние органы и системы, формировалась и созревала центральная нервная система, мозг ребенка. И если в течение внутриутробного периода плод будет испытывать "йодный голод", последствия этого будут ощущаться в течение всей жизни.

Как отмечают эксперты ВОЗ, дефицит йода является основной причиной повреждения мозга в детском возрасте, что приводит к нарушению когнитивного и двигательного развития, влияет на школьную успеваемость ребенка. Более 2/3 детей, проживающих в регионах с дефицитом йода, имеют отклонения по различным показателям интеллектуального развития. Во взрослом возрасте это влияет на производительность труда и возможность найти работу.

– Так как понять, что ребенку не хватает йода?

– Главным критерием йодного дефицита, определенным ВОЗ, является частота зоба (увеличение щитовидной железы) у детей раннего школьного возраста, поскольку с началом полового созревания щитовидная железа может увеличиваться в размерах по другим причинам. Кстати, по этому критерию можно оценить и ситуацию с йодным дефицитом как в отдельном регионе, так в стране в целом. Считается, что если зоб диагностируется у 5% и более таких детей, проживающих на определенной территории – это яркое свидетельство того, что в или в стране в целом есть, как минимум, легкий йодный дефицит. А по данным последней официальной статистики в западных регионах Украины частота зоба значительно превышает этот показатель, хотя эта статистика все же не является объективно полной, а зависит, опять же, от регистрации патологии.

Хотя профилактировать возникновение зоба, вызванного дефицитом йода, и лечить его достаточно просто. Если врач определил, что железа увеличена и функция ее не нарушена, достаточно назначить ребенку препараты йода в соответствующей возрасту дозировке, а лучше – комбинированные препараты йода и селена. Щитовидная железа получит йод, необходимый для выработки гормонов и уменьшения размеров зоба, а селен поможет йоду лучше усвоиться и активировать гормоны щитовидной железы.

У новорожденных детей снижение функции щитовидной железы, связанное с дефицитом йода, может привести к ряду серьезных последствий. Если дефицит йода тяжелый – ребенок может родиться с так называемым эндемическим кретинизмом – тяжелым гипотиреозом с умственной отсталостью, косоглазием, глухонемотой, низкорослостью. Однако, если дефицит йода не значительный, нарушения могут быть разной степени, как, например, расстройства речи, неуклюжесть, психомоторное возбуждение, даже легкие.

У подростков хронический дефицит йода может вызвать снижение когнитивной способности, как я говорила ранее. Дети не воспринимают информацию так хорошо, как могли бы. Они плохо запоминают, не могут сконцентрироваться, сосредоточиться, они невнимательны... Иными словами, ребенок мог бы быть умнее, если бы дефицит йода не повлиял бы на адекватность развития его мозга в утробе матери и в раннем детском возрасте.

По данным ВОЗ, в регионах, где есть умеренный или даже легкий дефицит йода, коэффициент интеллекта – IQ – на 10-15% ниже, чем в регионах с достаточным поступлением йода в организм. И на территориях, где не проводится йодная профилактика, каждое следующее поколение имеет коэффициент IQ еще на 10-15 пунктов ниже, чем предыдущее. И это "интеллектуальное обнищание" накапливается с каждым поколением все больше и больше. Как снежный ком. Опять же, по данным ВОЗ в настоящее время в мире почти 50 миллионов людей страдают от определенной степени повреждения мозга, связанного с дефицитом йода. Выводы сделать не сложно.

– Поэтому и говорят, что наша нация из-за дефицита йода теряет интеллект?

– Именно так. Знаете, в свое время, в 2006 году – тогда, когда разрабатывался законопроект по йодной профилактике, о котором я упоминала, ЮНИСЕФ определил йододефицитные болезни национальной проблемой здравоохранения в Украине и эксперты этой организации для наших чиновников, депутатов сделали расчеты, ожидает нашу страну, а именно: какие будут потери валового внутреннего продукта в течение следующих десяти лет, если не будут приняты меры по эффективной йодной профилактике, а также рассчитана стоимость внедрения всеобщего йодирования соли и потенциальный положительный эффект действия программы по йодной профилактике в течение 10 лет и позже.

Так вот – игнорирование проблемы йододефицита, согласно этим расчетам, должно было вылиться для нас в серьезные последствия. Что и произошло. В том числе, и в плане интеллекта нации. В то время, по данным Госкомстата, за год в нашей стране рождалось более 400 тысяч детей и 8% из них рожали мамы, которые жили в йододефицитных регионах, то есть ежегодно 34 тысячи детей рождались с пониженным интеллектом. По прогнозу специалистов, которые, напомню, были просчитаны в 2006 году, ежегодно Украина теряла и теряет более 46 тысяч баллов IQ.

Эксперты прогнозировали: при сохранении такой тенденции, за 10 лет (с 2006 по 2016 год!) вследствие дефицита йода родятся не менее 6 тысяч детей с кретинизмом и 18 тысяч – с умственной отсталостью. Более 320 тысяч детей будут испытывать трудности с обучением в школе, а впоследствии – с качеством работы. Общая потеря IQ в Украине должна была составить 463 000 баллов – это эквивалент интеллекта около 3 100 гениев. Гениев, которые за десять лет не родились, которых потеряла нация.

Рассчитаны тогда были и экономические потери Украины из-за последствий йодного дефицита за десять лет. Тогда, в 2006-м, они оценивались минимум в 43,8 млн долларов. Хотя инвестирование в программу ликвидации дефицита йода позволило бы вернуть в бюджет страны до 80% средств, которые мы потенциально теряли из-за снижения интеллекта. Это около 35 млн долларов.

– За 10 лет?

– Да. Эксперты посчитали, что на тот момент каждая гривна, вложенная в ликвидацию дефицита йода, дала бы от 19 до 63 гривен прибыли.

– Можно ли "на глаз" определить, страдает ли ребенок от недостатка йода?

– Разве что в случае увеличения щитовидной железы. Остальное мы можем обнаружить только путем исследований. Ведь как "на глаз" установить, у ребенка снижен коэффициент IQ или мы имеем дело просто с педагогической запущенностью?

Есть определенные критерии, своеобразные последствия дефицита йода. Так, малыш может иметь более низкий рост, потому что гормоны щитовидной железы влияют на рост ребенка, особенно в первые годы жизни. Кстати, именно поэтому, население Запада Украины, где традиционно дефицит йода в более тяжелой форме – преимущественно ниже, чем жители центральных регионов нашей страны, где дефицит йода менее выражен. Ниже ростом обычно и люди, которые живут в промышленных регионах – ведь они испытывают относительный дефицит йода, то есть даже при достаточном потребления этого микроэлемента его усвоению могут мешать определенные факторы: пестициды, компоненты удобрений, промышленных отходов, некоторые другие микроэлементы, распространены в промышленных районах. Они и провоцируют техногенный йодный дефицит.

– Сколько йода вообще должно поступать в организм человека в разном возрасте для того, чтобы он не страдал от последствий недостатка этого микроэлемента?

– Существуют рекомендации ВОЗ о физиологической потребности в йоде в разном возрасте. Так, дети в возрасте до 6 лет ежедневно должны получать 90 мкг йода. В возрасте от 6 до 12 лет потребность возрастает до 120 мкг в сутки. Начиная с 12 лет дети и взрослые уже нуждаются во "взрослой" дозе йода – 150 мкг. Наибольшая потребность в йоде – у беременных и кормящих грудью женщин – 250 мкг в сутки.

Кстати, сейчас обсуждается увеличение рекомендуемой физиологической потребности в йоде для детей до 6 лет – с 90 до 120 мкг, или даже до 150 мкг. Потому что в этом возрасте надлежащий уровень гормонов щитовидной железы крайне важен, а для этого ребенок должен получать достаточное количество йода.

– А передозировка йодом возможна?

– Да. В медицине существует такое понятие как йодизм. В своей практике я сталкивалась с ним дважды: у одной маленькой пациентки и у девочки-подростка, которых лечили от зоба. В обоих случаях речь шла о применении одновременно нескольких биодобавок из водорослей и минеральных комплексов, содержащих суммарно большое, сверхфизиологическое количество йода. А пользу приносят только физиологические дозы этого микроэлемента. Именно поэтому я всегда подчеркиваю, что не следует давать детям растительные биодобавки с йодом, поскольку содержание в них йода никогда не будет точно измеренно, оно может быть меньше, чем нужно – и тогда пользы от его применения не будет, или же наоборот, может случиться передозировка этого микроэлемента. Следует напомнить, что йод, который попадает в организм с продуктами, биодобавками – восстанавливается до йодида перед всасыванием в желудочно-кишечном тракте, то есть усваивается организмом в любом случае только неорганический йод. Поэтому лучше выбирать препараты йода, содержащие точно рассчитанные физиологические дозы. И в любом случае перед назначением препаратов йода следует проверить показатели гормонов щитовидной железы и убедиться, что функция ее не изменена.

– Если пренебрегать проблемой дефицита йода – во что это может вылиться еще?

– Кроме того, о чем мы уже говорили, может развиться такое заболевание как гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы вследствие дефицита ее гормонов. Его причиной может быть не только дефицит йода, но проявления болезни при отсутствии лечения будут одинаковыми, хотя с разной степенью их выраженности: беспричинная усталость, сонливость, отечность лица, рук, ухудшение памяти замедленный пульс, запоры, сухость кожи, выпадение или поредение волос... У девушек могут усиливаться менструальные кровотечения. Ребенок будет вялым, равнодушным, будет плохо усваивать информацию.

– Насколько необратимы эти проявления болезни? Скажем, если у ребенка эти симптомы уже имеются, есть ли смысл принимать конкретные меры и как-то компенсировать недостаток йода?

– Такие выразительные проявления гипотиреоза вследствие именно дефицита йода сегодня редки. Но если у ребенка имеются клинические признаки гипотиреоза, и диагноз подтвержден показателями гормонов, то независимо от причины, которая привела к болезни – дефицит йода или иная, следует прежде всего как можно быстрее восстановить в организме ребенка надлежащий уровень гормонов щитовидной железы. Для этого используют их препараты, но уже не препараты йода. Дальнейшее лечение, контроль за ним определяет детский эндокринолог. Если проявления болезни незначительны, ребенок проживает в регионе с дефицитом йода – врач определит, возможно ли сочетание гормонов щитовидной железы и препаратов йода, конечно, под тщательным контролем гормональных показателей.

Если же дефицит йода и снижение функции щитовидной железы ребенок испытывал в неонатальном периоде развития – негативные последствия этого наверстать невозможно. Но в дальнейшем, пока развитие ребенка продолжается, пока развивается его нервная система – на любом этапе нельзя опускать руки, чтобы не допустить худшего – следует проводить и йодную профилактику, и лечение – в зависимости от каждого конкретного случая.

– Фактически, речь идет о минимизации потерь?

– Да. И опять же, на протяжении всей жизни мы предотвращать снижение функции щитовидной железы из-за недостатка или отсутствия йода – субстрата для самостоятельного образования железой собственных гормонов. Среди моих пациентов есть немало детей из Западной Украины с увеличением щитовидной железы вследствие хронического дефицита йода, которым я назначаю препараты йода и селена, чтобы нормировать объем железы и предотвратить или облегчить проявления дефицита йода. Если же у ребенка есть так называемый субклинический гипотиреоз (его диагностируют по показателям гормонов щитовидной железы), и если он не является следствием аутоиммунного тиреоидита, то не нужно назначать сразу тиреоидные гормоны, а можно начать с препаратов йода, и лучше – из сочетания йода и селена. Это даст возможность "накормить" щитовидную железу, чтобы она сама производила гормоны в необходимом количестве.

– Если говорить о йоднуй профилактике – какие ее методы существуют и насколько они эффективны?

– Существуют три основных вида йодной профилактики: массовая, групповая и индивидуальная. Массовая йодная профилактика – это задача и обязанность государства перед ее населением, это то, что проводится практически во всем мире. Основным средством для массовой профилактики является йодирование пищевой соли. По подсчетам ЮНИСЕФ в 2018 88% мирового населения использовали йодированную соль для массовой профилактики. Сейчас, в 2021 году 124 страны имеют законодательство об обязательной йодизации соли, и по меньшей мере 21 страна имеет законодательство, позволяющее добровольное йодирование соли, но в этих последних странах потребление йода нормальное. И благодаря таким мерам в 2020 году в 118 странах мира восстановлено адекватное потребление йода, и только в 21 стране фиксируется его дефицит. А учитывая то, что почти 20 лет после проведенного общенационального исследования, которое показало наличие в Украине дефицита йода, никаких профилактических мер не предпринималось, странно было бы надеяться на то, что проблема исчезла сама по себе, или же финансовые возможности населения выросли до того , чтобы употреблять ежедневно дорогие качественные морепродукты

– А употребления йодированной соли было бы достаточно для профилактики?

– Да, при условии, что речь шла бы не только про использование йодированной соли в приготовлении пищи, но и об использовании такой соли везде в промышленности, где соль применяется в принципе – в кулинарии, в сельском хозяйстве – при кормлениии скота, птицы и тому подобное. Это позволило бы насытить йодом все продукты, которые потребляет человек. И в итоге каждый украинец получал бы физиологические дозы йода. В этом и заключается массовая профилактика йодного дефицита.

Вторым видом профилактики является групповая профилактика, из ее названия понятно, она применяется для граждан в организованных группах, коллективах – в школах, детсадах, средних и высших учебных заведениях, воинских частях и тому подобное. В свое время, в регионах Западной Украины школьникам для профилактики дефицита йода дважды в неделю давали препарат "Антиструмин", в каждой таблетке которого содержалась очень большая доза йода, и хотя такой способ профилактики не очень физиологический, но хотя бы таким образом заботились о детях. Сейчас не то,что массовая, даже групповая профилактика в Украине отсутствует.

Поэтому нам, украинцам, пока остается только индивидуальная йодная профилактика – третий и последний ее вид. Но и о ней информация не систематизирована, нет четких и доступных рекомендаций для населения, каким образом должна проводиться эта профилактика. Те, кто мотивированы, проводят ее по своему усмотрению, получают информацию из интернета.

Но опять-таки, в нашей ситуации использования только йодированной соли мало, поскольку она будет присутствовать только в приготовленных с солью домашних блюдах, а это лишь небольшая доля питания. Все остальные продукты содержат обычную, нейодированную соль. Поэтому суммарно достаточного для профилактики количества йода человек не получает.

– И что же делать в такой ситуации?

– Использовать ежедневно морепродукты, или же вводить в рацион дозированные препараты йода. Особенно людям, которые живут в горных или промышленных регионах Украины, на территориях с активным земледелием с использованием пестицидов. И особенно – детям и подросткам. Ведь именно они больше всего нуждаются в постоянной йодной профилактике. Ну и тем более – жителям традиционно известных йододефицитных регионов Западной Украины.

Повторюсь: так же, как человек ежедневно употребляет пищу, так и его щитовидная железа должна ежедневно получать физиологическое (подчеркиваю!) количество йода, чтобы постоянно производить необходимое количество гормонов. Поэтому если есть возможность ежедневно употреблять йодированную соль и морепродукты – замечательно! Если такой возможности нет – ежедневно должны быть препараты йода.

– При их выборе на что, кроме собственно дозирования, стоит обращать внимание?

– Это ни в коем случае не должны быть растительные биодобавки, на которых не указано конкретное содержание йода. Поскольку его может быть или мало, или слишком много. И в том, и в другом случае пользы это не принесет. И никогда не следует употреблять йод в каплях. Это просто опасно, поскольку кроме йодизма может привести к тяжелому нарушению функции щитовидной железы. Есть еще один распространенный миф о преимуществах растительных биодобавок с йодом (морских водорослей и т.п.) над препаратами с йодом: вроде бы органический йод, содержащийся в них, лучше усваивается. На самом деле, как я уже рассказывала, усваивается организмом только неорганический йод – в виде йодида, в который превращается йод при попадании в организм.

Я бы не советовала также останавливать выбор на комплексах, которые содержат большое количество микроэлементов и витаминов одновременно. Ведь в таких комплексах вместе с йодом очень часто есть и элементы, которые ухудшают его усвоение.

Вместо этого стоит обращать внимание на оптимальное сочетание микроэлементов для лучшей их эффективности и пользы. В случае с йодом это селен. И препараты, которые сочетают йод и селен, в Украине зарегистрированы и вполне доступны.

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