Употребление алкоголя увеличивает риск тромбоза: результаты исследования

Алкоголь может увеличить риск тромбоза глубоких вен. Медики предупреждают, что употребление более 85 грамм крепких алкогольных напитков в неделю повышает такой риск на пять процентов.

О том, почему не стоит употреблять алкоголь в больших дозах, пишет издание Еxpress, ссылаясь на исследования Американской ассоциации сердца (American Heart Association, сокращенно — AHA). Ассоциация не рекомендует употреблять алкоголь из-за его негативного влияния на сердце, включая повышенный риск образования тромбов.

Сгусток крови или тромб может двигаться по кровотоку, пока не застрянет в узком проходе, и иногда может представлять угрозу жизни, если его не ликвидировать. Все, что мешает крови нормально течь или сворачиваться, может вызвать тромб в вене. Он может раствориться естественным образом, однако если этого не произойдет, сгусток ограничивает нормальный приток крови к сердцу, вызывая серьезное заболевание.

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Исследование AHA показало, что употребление более 85 граммов крепкого алкоголя в неделю, повышает риск тромбоза глубоких вен (ТГВ) на 5%.

В то же время отмечается, что исследование, выявившее эту корреляцию, не изучало личные привычки, и может быть более сильная связь между употреблением алкоголя и ТГВ, чем просто количество потребляемого в неделю спиртного.

Если вы находитесь в группе риска, вам лучше избегать употребления алкогольных напитков, поскольку это может привести к обезвоживанию и повышенной склонности к образованию тромбов.

"Хотя умеренное употребление алкоголя менее опасно, чем чрезмерное, важно избегать употребления этих напитков, если у вас есть опасения по поводу здоровья сердечно-сосудистой системы", – отметили врачи.

Признаки тромбоза глубоких вен могут включать отек пораженной ноги или боль, которая часто начинается в икрах и может напоминать судороги. Это заболевание указывает покраснение или обесцвечивание кожи на ноге и ощущение тепла в пораженной ноге.

У людей старше 60 лет риск тромбоза глубоких вен увеличивается, хотя он может возникнуть в любом возрасте.

Если вы курите, это также повышает риск ТГВ – курение влияет на свертываемость крови и кровообращение.

Другие факторы риска включают избыточный вес, беременность, воспалительные заболевания, такие как болезнь Крона или ревматоидный артрит – все это может увеличить риск образования тромбов.

Медики дали советы тем, кто находится в группе риска:

Не сидеть в течение длительного периода без движения;

При сидении стараться не скрещивать ноги, поскольку это может заблокировать кровоток.

Если вам тяжело ходить, следует тренировать голени. Для этого выполняйте следующее: сидя, поднимайте и опускайте пятки, удерживая пальцы ног на полу, а затем поднимайте пальцы ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые оценили риск возникновения тромбов у переболевших COVID-19 и вакцинированных.