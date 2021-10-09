Употребление базилика может снизить вероятность развития болезни Альцгеймера: результаты исследования

Природное соединение фенхол, которое содержится в листьях базилика душистого, может помочь защитить мозг человека от болезни Альцгеймера. Лечебный эффект пряной травы обусловлен механизмами, которые влияют на микробиом (сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания) кишечника.

Как сообщили ученые из Университета Южной Флориды на страницах журнала Frontiers in Aging Neuroscience, эффект фенхола связан с механизмами его восприятия кишечником. Для открытия лечебных свойств травы ученые проверили 144 тыс. природных соединений, после чего выборка была сокращена до 15 кандидатов.

После молекулярного анализа природных соединений ученые обнаружили, что фенхол, придающий базилику его неповторимый аромат, лучше всего стимулирует определенный рецептор FFRAR2 (рецептор свободных жирных кислот), что, в свою очередь, препятствует накоплению токсичных бета-амилоидных соединений в мозге, которое связывают с возникновением Альцгеймера.

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"Эксперименты на людях и мышах доказали значительное снижение риска образования амилоидных бляшек в головном мозге и гибели нейтронов при стимуляции FFAR2", – сказал возглавлявший исследование профессор Хариом Ядав.

Он отметил, что в перспективе могут быть созданы новые натуральные препараты с целью профилактики болезни Альцгеймера.

Базилик – популярное пряное растение, которое широко применяется в грузинской, итальянской, средиземноморской кухнях. Известно его положительное воздействие при проблемах с пищеварением. При регулярном употреблении базилик способен защитить от многих инфекций, считают ученые.

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенный тип деменции, состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.

Как сообщил OBOZREVATEL, ученые из Израиля предложили новый метод терапии для остановки развития болезни Альцгеймера.