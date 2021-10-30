Употребление кофе может способствовать снижению риска ранней смерти: результаты исследования

Разумное употребление кофе может увеличить продолжительность жизни человека. Как выяснилось, любители напитка с меньшей вероятностью умирали от инфекций, травм, несчастных случаев, респираторных заболеваний, диабета, инсульта и сердечных заболеваний.

Издание Еxpress проанализировало ряд многолетних исследований и публикаций на тему кофе. И пришло к выводу, что утверждения об опасности и вреде кофе, больше похожи на миф, а сам напиток благоприятно влияет на организм человека.

В статье сказано, что все дело в антиоксидантах, которые щедро присутствуют в кофейных зернах. Они защищают организм от окислительного стресса, вызванного повреждением свободных радикалов. Считается, что именно окисление является одним из механизмов старения и причиной распространенных серьезных заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

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"Кофе является самым большим источником антиоксидантов в западной диете, что на удивление превосходит фрукты и овощи", – сказано в статье.

В частности, Еxpress ссылается на исследование опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, в котором изучалось употребление кофе и его связь с общей смертностью и смертностью от конкретных причин. В исследовании приняли участие 229 119 мужчин и 173 141 женщина. Выяснилось, что те, кто пил больше всего кофе, значительно реже умирали в течение 12–13-летнего периода исследования.

В другом исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, были дополнительно изучены потребление кофе и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В его рамках на протяжении 20 лет наблюдались жители Норвегии в возрасте от 20 до 79 лет – всего 508 747 мужчин и женщин. Исследование показало, что фильтрованный кофе гораздо полезнее для здоровья, чем нефильтрованный. Наиболее оптимальным числом чашек в рамках исследования было названо потребление четырех-пяти чашек кофе в день.

"При таком количестве кофе в день у мужчин и женщин риск ранней смерти снизился на 12 и 16 процентов соответственно", – сказано в этом исследовании.

Эксперты отметили, что даже умеренное потребление кофе, всего одна чашка в день, было связано со снижением риска ранней смерти на 5-6%.

"Все дело в полифенолах, которые защищают растения от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением солнца, а также свободными радикалами, которые представляют собой молекулы, образующиеся в результате расщепления кислорода в растении. Эти же полифенолы защищают организм от воспалений", – констатировали ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, кофе может защитить печень от цирроза с вероятностью на 49%. Также напиток оказывает благотворное влияние на работу почек и сердца.