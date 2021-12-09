Иглоукалывание помогает при простатите: результаты исследовании
Простатит – распространенное воспалительное заболевание. Некоторые случаи вызваны бактериями, которые можно легко обнаружить и вылечить антибиотиками. Но в более чем 90% случаев симптомы простатита (которые могут включать болезненное мочеиспускание и эякуляцию, боль в области таза и сексуальную дисфункцию) не имеют очевидной причины. Это называется хроническим небактериальным простатитом или синдромом хронической тазовой боли (chronic nonbacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, или CP/CPPS).
По словам Чарли Шмидта, редактора Гарвардской медицинской школы, лечение может быть разнообразным. Иногда врачи начинают с применения антибиотиков, если заболеванию предшествовала инфекция мочевыводящих путей. Также могут назначаться противовоспалительные обезболивающие средства, методы снятия стресса, упражнения для тазового дна, в некоторых случаях – альфа-блокаторы.Иглоукалывание для купирования симптомов хронического небактериального простатита
Одним из методов лечения, который может помочь некоторым мужчинам, является иглоукалывание. Обзорная статья трех опубликованных исследований за 2018 год показала, что иглоукалывание может уменьшить симптомы CP/CPPS без побочных эффектов, связанных с медикаментозным лечением.
Результаты недавно опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine клинического исследования показывают, что уменьшение симптомов от иглоукалывания является длительным. Это, по мнению Шмидта, обнадеживающие новости для людей, страдающих от CP/CPPS.
Иглоукалывание включает в себя введение одноразовых игл в "акупунктурные точки" в различных частях тела, а затем манипулирование ими вручную или с помощью тепловой/электрической стимуляции. В ходе исследования ученые из десяти учреждений в Китае назначили 440 мужчинам с простатитом пройти 20 сеансов (в течение восьми недель) либо настоящей акупунктуры, либо контрольной имитационной процедуры, при которой иглы вводятся вдали от традиционных акупунктурных точек.
Лечение проводилось сертифицированными специалистами по иглоукалыванию с пятилетним высшим образованием и клиническим опытом не менее двух лет.Оценка эффективности терапии
Польза от лечения оценивалась с использованием индекса симптомов хронического простатита Национального института здоровья (NIH-CPSI), который оценивает боль, мочеиспускание и качество жизни. После восьми недель лечения за мужчинами наблюдали в течение 24 недель.
К восьмой неделе чуть более 60% мужчин в группе иглоукалывания сообщали о значительном улучшении симптомов (за исключением сексуальной дисфункции) по сравнению с 37% мужчин, подвергавшихся фиктивному лечению. Важно отметить, что эти различия практически не изменились к 32 неделе, что указывает на то, что преимущества иглоукалывания сохранялись стабильно через несколько месяцев после начала лечения.Механизм действия
Неясно, как именно иглоукалывание купирует симптомы простатита. Авторы исследования указывают на несколько возможностей, в том числе на то, что стимуляция акупунктурных точек способствует высвобождению естественных опиоидных химических веществ (энкефалинов, эндорфинов и динорфинов) с обезболивающими свойствами. По мнению авторов, иглоукалывание также может оказывать противовоспалительное действие, и опыт лечения может иметь психологическую пользу, что приводит к улучшению симптомов.Комментарии
По словам Марка Гарника, профессора медицины Гарвардской медицинской школы и редактора ежегодного отчета Harvard Health Publishing по заболеваниям предстательной железы, исследования небактериального простатита проводятся крайне редко, и часто с неутешительными результатами. Поэтому статья от практикующих врачей, которые также являются экспертами в области иглоукалывания, очень обнадеживает.
Возможных причин простатита много, и они не до конца изучены. Кроме того, не до конца понятно, как и почему работают вмешательства, которые иногда могут помочь в облегчении неприятных симптомов. При решении воспользоваться иглоукалыванием Гарник советует убедиться в квалификации и опыте врача.