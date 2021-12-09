Иглоукалывание помогает при простатите: результаты исследовании

Простатит – распространенное воспалительное заболевание. Некоторые случаи вызваны бактериями, которые можно легко обнаружить и вылечить антибиотиками. Но в более чем 90% случаев симптомы простатита (которые могут включать болезненное мочеиспускание и эякуляцию, боль в области таза и сексуальную дисфункцию) не имеют очевидной причины. Это называется хроническим небактериальным простатитом или синдромом хронической тазовой боли (chronic nonbacterial prostatitis/chronic pelvic pain syndrome, или CP/CPPS).

По словам Чарли Шмидта, редактора Гарвардской медицинской школы, лечение может быть разнообразным. Иногда врачи начинают с применения антибиотиков, если заболеванию предшествовала инфекция мочевыводящих путей. Также могут назначаться противовоспалительные обезболивающие средства, методы снятия стресса, упражнения для тазового дна, в некоторых случаях – альфа-блокаторы.

Одним из методов лечения, который может помочь некоторым мужчинам, является иглоукалывание. Обзорная статья трех опубликованных исследований за 2018 год показала, что иглоукалывание может уменьшить симптомы CP/CPPS без побочных эффектов, связанных с медикаментозным лечением.

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Результаты недавно опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine клинического исследования показывают, что уменьшение симптомов от иглоукалывания является длительным. Это, по мнению Шмидта, обнадеживающие новости для людей, страдающих от CP/CPPS.

Иглоукалывание включает в себя введение одноразовых игл в "акупунктурные точки" в различных частях тела, а затем манипулирование ими вручную или с помощью тепловой/электрической стимуляции. В ходе исследования ученые из десяти учреждений в Китае назначили 440 мужчинам с простатитом пройти 20 сеансов (в течение восьми недель) либо настоящей акупунктуры, либо контрольной имитационной процедуры, при которой иглы вводятся вдали от традиционных акупунктурных точек.

Лечение проводилось сертифицированными специалистами по иглоукалыванию с пятилетним высшим образованием и клиническим опытом не менее двух лет.

Польза от лечения оценивалась с использованием индекса симптомов хронического простатита Национального института здоровья (NIH-CPSI), который оценивает боль, мочеиспускание и качество жизни. После восьми недель лечения за мужчинами наблюдали в течение 24 недель.

К восьмой неделе чуть более 60% мужчин в группе иглоукалывания сообщали о значительном улучшении симптомов (за исключением сексуальной дисфункции) по сравнению с 37% мужчин, подвергавшихся фиктивному лечению. Важно отметить, что эти различия практически не изменились к 32 неделе, что указывает на то, что преимущества иглоукалывания сохранялись стабильно через несколько месяцев после начала лечения.

Неясно, как именно иглоукалывание купирует симптомы простатита. Авторы исследования указывают на несколько возможностей, в том числе на то, что стимуляция акупунктурных точек способствует высвобождению естественных опиоидных химических веществ (энкефалинов, эндорфинов и динорфинов) с обезболивающими свойствами. По мнению авторов, иглоукалывание также может оказывать противовоспалительное действие, и опыт лечения может иметь психологическую пользу, что приводит к улучшению симптомов.

По словам Марка Гарника, профессора медицины Гарвардской медицинской школы и редактора ежегодного отчета Harvard Health Publishing по заболеваниям предстательной железы, исследования небактериального простатита проводятся крайне редко, и часто с неутешительными результатами. Поэтому статья от практикующих врачей, которые также являются экспертами в области иглоукалывания, очень обнадеживает.

Возможных причин простатита много, и они не до конца изучены. Кроме того, не до конца понятно, как и почему работают вмешательства, которые иногда могут помочь в облегчении неприятных симптомов. При решении воспользоваться иглоукалыванием Гарник советует убедиться в квалификации и опыте врача.