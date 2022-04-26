Лекарства для повышения потенции могут вызвать слепоту

Мужчины, которые регулярно принимали Виагру и другие популярные рецептурные лекарства от эректильной дисфункции, чаще страдали от нарушений зрения, включая отслойку сетчатки и слепоту, как показало масштабное научное исследование.

По словам руководителя исследования Махьяра Этминана из Медицинского факультета Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада), скорректированные риски нежелательных явлений со стороны глаз были небольшими в абсолютном выражении — 15,5 случаев на 10 000 человек, сообщает известный медицинский портал Medscape.

"Однако, — сказал он агентству Reuters Health, — учитывая, что в США ежемесячно продаются миллионы таких лекарств, учитывая их популярность, даже небольшой риск может привести к тому, что у значительного числа мужчин возникнет ухудшение зрения".

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Ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа, или PDE5I, являются одним из наиболее часто назначаемых классов лекарств в США. В 2020-м году врачи США выписали на них около 20 млн рецептов в месяц.

Как сообщает JAMA Ophthalmology, М.Этминан и его команда проанализировали истории болезни 213 033 мужчин, которым регулярно назначали Виагру и другие PDE5I в период с 2006 по 2020 год.

Среди них в 1146 случаях было диагностировано одно из трех неблагоприятных глазных отклонений: серозная отслойка сетчатки, ишемическая оптическая нейропатия и окклюзия сосудов сетчатки.

Средний возраст мужчин в обеих группах был около 65 лет. Постоянными пользователями были те, кто получал как минимум один рецепт на PDE5I каждые три месяца.

После сопоставления случаев с 4584 аналогичными случаями контроля у постоянных пользователей препаратов против импотенции риск отслойки сетчатки и оптической нейропатии был более чем в два раза выше по сравнению с теми, кто их не принимал. Постоянные пользователи также подвергались повышенному риску окклюзия сосудов сетчатки.

"Это серьезные заболевания, которые угрожают зрению и в некоторых случаях вызывают полную потерю зрения", — сказал д-р Сидни Вулф, основатель и старший советник Public Citizen, некоммерческой исследовательской группы в области здравоохранения в Вашингтоне (округ Колумбия)".

В 2005 году Public Citizen обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой предупредить пользователей о рисках слепоты, вызванной приемом лекарств, добавив предупреждение черного ящика к трем доступным в то время PDE5I: виагра, сиалис и левитра. Несмотря на то, что к тому времени было получено 50 сообщений о том, что мужчинам был поставлен диагноз "ишемическая оптическая нейропатия" при использовании препаратов для лечения эректильной дисфункции, FDA отклонило петицию некоммерческой организации.

Сегодня инструкции FDA для PDE5I говорят, что пользователи должны быть осведомлены о симптомах ишемической оптической нейропатии. Она возникает, когда кровь не может должным образом поступать к зрительному нерву глаза, что приводит к внезапной потере зрения.

Но споры о том, вызывают ли PDE5I потерю зрения, продолжаются, говорится в комментарии к исследованию. Дебаты, которые начались вскоре после того, как Виагра была впервые одобрена в 1998 году, сосредоточены на перекрывающихся факторах риска побочных эффектов со стороны глаз и использования препаратов для лечения эректильной дисфункции.

Некоторые из перекрывающихся факторов риска — гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца и апноэ — были значительно выше среди пациентов, чем в контрольной группе в новом исследовании. Но, приняв во внимание эти факторы, результаты нового исследования "предполагают, что использование PDE5I может быть связано с серьезными глазными побочными эффектами", — написали доктор Брайан Л. ВандерБик и Морин Дж. Магуайр из офтальмологического отделения Пенсильванского университета.

"Мужчины должны знать об этом побочном эффекте", — сказал Этминан, фармакоэпидемиолог.

Доктор Вулф, не участвовавший в новом исследовании, назвал его "окончательным исследованием", связывающим лекарства против импотенции с проблемами зрения. "Это настолько близко к причинно-следственным доказательствам, насколько это возможно", — сказал он.

"Доказательства, которые у нас есть, достаточно убедительны, чтобы в инструкции, одобренной FDA, было предупреждение в рамке. Если бы у нас было такое исследование 17 лет назад, наша петиция могла бы быть удовлетворена", — сказал он.