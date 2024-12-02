MedOboz

Рак предстательной железы:​ специфика и лечение болезни

Виктор Литвиненко
Урология
69,9 т.
Рак предстательной железы:​ специфика и лечение болезни

Рак простаты - это злокачественное новообразование, которое развивается в предстательной железе мужчин. Предстательная железа находится под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Рак простаты является одним из наиболее распространенных видов рака среди мужчин, особенно в старшем возрасте.

Немного истории болезни

Исследования рака простаты находится в долгом процессе развития, начиная с древности и до современных исследований и лечения.​ Рак простаты был одним из первых онкологических заболеваний, описанных в медицинской литературе. Древние медики оставили записи о симптомах, напоминающих рак простаты, но, конечно, без современных методов диагностики и лечения, этот вид рака оставался смертельным.

Видео дня
  • 19 век: в 1853 году, французский хирург Леон Берар описал рак простаты как отдельный медицинский диагноз. Вскоре после этого начались первые попытки хирургического лечения рака простаты.
  • 20 век: с развитием медицинской науки и технологий в 20 веке, были разработаны методы более точной диагностики и эффективного лечения рака простаты. В 1941 году была впервые использована хирургическая процедура радикальной простатэктомии для лечения рака простаты.
  • 1980-е годы: в это время стали активно исследоваться методы скрининга, включая анализ уровня антигена специфического для простаты (PSA), который стал важным инструментом для раннего выявления рака простаты.
  • 21 век: появление новых методов лечения, таких как таргетированные терапии и иммунотерапия, а также развитием роботизированной хирургии и облучения, улучшились шансы на успешное лечение и выживание у пациентов с раком простаты. Кроме того, исследования продолжаются для поиска более эффективных методов диагностики и лечения этого онкологического заболевания.

Причины заболевания

Причины развития рака простаты не полностью поняты, но существует ряд факторов и условий, которые могут увеличить риск его возникновения.

  • Риск развития рака простаты сильно возрастает с возрастом. Этот вид рака встречается главным образом у мужчин старше 50 лет, и чем старше человек, тем выше риск.
  • Наследственность может играть роль в развитии рака простаты. Если у близких родственников (отца, братьев) был рак простаты, то риск увеличивается.
  • У некоторых этнических групп, включая африканцев и афроамериканцев, рак простаты встречается чаще. Точные причины этого различия до конца не изучены.
  • Некоторые исследования связывают потребление определенных продуктов и диетических факторов с риском рака простаты. Например, высокое потребление животных жиров, красного мяса и недостаток фруктов и овощей может повысить риск.
  • Долгосрочные воспалительные процессы в предстательной железе могут увеличить риск рака простаты.
  • Курение, недостаток физической активности и ожирение могут также увеличить риск развития рака простаты.
  • В некоторых случаях экспозиция к определенным химическим веществам, таким как кадмий, может быть связана с повышенным риском.

Рак простаты может проявляться разнообразными симптомами, но в ранних стадиях он часто бывает бессимптомным.

Симптомы рака простаты:

  • Кровь в моче или сперме
  • Учащенное мочеиспускание
  • Потеря веса и общая слабость
  • Затрудненное начало мочеиспускания
  • Боль или дискомфорт при мочеиспускании
  • Уменьшение объема мочи, выпускаемой за один раз
  • Боль в области промежности, поясницы или внизу живота

Важно подчеркнуть, что многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими состояниями, не связанными с раком простаты, такими как гиперплазия предстательной железы (увеличение ее размеров), инфекции или другие медицинские проблемы. Если у вас возникают подобные симптомы или вы озабочены своим здоровьем, обратитесь к врачу для проведения диагностики и оценки вашего состояния.

Диагностика рака простаты

  • Анамнез и физическое обследование​, доктор проводит беседу с пациентом о его медицинской и семейной истории, а также проводит физическое обследование, включая прямое исследование предстательной железы (дигитальное ректальное исследование, DRE). При DRE врач оценивает размер, форму и текстуру простаты.
  • Анализ крови: ​измерение уровня антигена специфического для простаты (PSA) в крови является важным биомаркером для выявления рака простаты. Повышенные уровни PSA могут указывать на проблемы с простатой, хотя это не всегда связано с раком.
  • Ультразвуковое исследование простаты: трансректальное ультразвуковое исследование (TRUS) позволяет получить более подробную информацию о размерах и структуре простаты. Это может помочь в определении наличия опухоли.
  • Биопсия: ​если результаты DRE и уровня PSA говорят о вероятности рака, то может быть назначена биопсия простаты. В ходе биопсии маленькие образцы ткани простаты берутся с использованием ультразвукового управления и затем анализируются на наличие раковых клеток.
  • Гистологическое исследование: образцы ткани, полученные в результате биопсии, подвергаются гистологическому исследованию, чтобы определить степень дифференцировки раковых клеток и их агрессивность.
  • Сцинтиграфия и компьютерная томография (CT): методы могут использоваться для оценки распространения рака простаты на другие органы и ткани, чтобы определить стадию рака.
  • Магнитно-резонансная томография (MRI): может быть проведена для более подробной визуализации простаты и окружающих тканей. Она может использоваться в дополнение к другим методам диагностики.
  • Скелетные сцинтиграфии: исследования используются для оценки распространения рака простаты на кости, так как рак простаты может метастазировать в кости.

Диагностика рака простаты может быть сложным процессом, и точное определение степени агрессивности и распространения рака играет важную роль в выборе подходящего метода лечения. Часто требуется комбинированный подход и совместное рассмотрение результатов разных методов диагностики.

Лечение рака простаты

Нужно учитывать стадию заболевания, характеристику опухоли​ и общее состояние пациента.

Существуют различные методы лечения, которые могут быть использованы:

  1. Ожидание и наблюдение (Active Surveillance):​ метод применяется для низко​-рисковых случаев рака простаты. Пациенты регулярно проходят медицинские обследования, но активное лечение не начинается до тех пор, пока опухоль не проявит признаки роста или ухудшения.
  2. Хирургическое удаление простаты (Radical Prostatectomy):​ процедура включает в себя удаление предстательной железы. Хирургическое вмешательство может быть проведено традиционным методом или с использованием роботизированной хирургии.
  3. Лучевая терапия (Radiation Therapy): использование высокоэнергетических лучей для уничтожения раковых клеток. Лучевая терапия может быть внешней или внутренней (источник радиации вводится внутрь простаты).
  4. Гормональная терапия (Hormone Therapy): ​активное применение лекарств, которые либо уменьшают уровень мужских половых гормонов (тестостерона), либо блокируют их действие, так как рак простаты часто реагирует на уровень тестостерона в организме.
  5. Химиотерапия (Chemotherapy): ​использование лекарств, которые уничтожают раковые клетки или замедляют их рост и размножение. Химиотерапия может быть рекомендована в случае распространения рака на другие органы или при рецидиве​ ​данного заболевания.
  6. Таргетированная терапия (Targeted Therapy): ​новый вид лечения нацелен на конкретные молекулы или белки в раковых клетках, что позволяет более точно направлять воздействие лекарств.
  7. Иммунотерапия (Immunotherapy): ​применение лекарств, которые мобилизуют иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками.
  8. Клинические исследования (Clinical Trials): ​участие в клинических исследованиях может предоставить доступ к новым методам лечения и терапиям, которые находятся в стадии исследования.

Лечение рака простаты часто включает комбинацию различных методов. Решение о наилучшем подходе к лечению должно приниматься индивидуально с участием врача и учитывать особенности каждого конкретного случая.

Прогноз выживаемости при раке простаты зависит от множества факторов, включая стадию заболевания, характер опухоли, возраст пациента, общее состояние здоровья, а также эффективность и доступность лечения. Общие показатели выживаемости обычно выражаются в процентах выживших через определенный период времени после диагностики рака. Важно помнить, что эти статистические данные основаны на исследованиях пациентов, которые были диагностированы в прошлом, и новые методы лечения могут улучшить прогнозы.

  • Ранние стадии (локализованный рак простаты), (стадии I и II) прогноз выживаемости очень хороший. При своевременном и эффективном лечении большинство пациентов выживает более 5 лет, а многие из них выживают гораздо дольше.
  • Локально-распространенный рак простаты (стадия III), который распространился на соседние органы или лимфатические узлы (стадия III), прогнозы могут быть менее благоприятными, но современные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, лучевую и химиотерапию, могут помочь увеличить выживаемость.
  • Метастатический рак простаты (стадия IV)​: рак простаты, который распространился на дальние органы (например, кости), имеет менее благоприятный прогноз. Однако новые методы лечения, включая таргетированные терапии и иммунотерапию, могут помочь увеличить выживаемость и улучшить качество жизни пациентов с метастатическим раком простаты.

Важно подчеркнуть, что каждый случай рака простаты уникален, и прогноз выживаемости может сильно варьировать в зависимости от множества факторов. Лучший способ узнать прогноз в вашем конкретном случае - обсудить ситуацию с врачом, который может учесть все релевантные факторы и предоставить наиболее точную информацию о вашем прогнозе и вариантах лечения.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты MedOboz гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

Медицинский справочникмедицинасоветврачилечение ракаэпидемия рака

Популярные врачи

Лекарства