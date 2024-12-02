Рак предстательной железы:​ специфика и лечение болезни

Рак простаты - это злокачественное новообразование, которое развивается в предстательной железе мужчин. Предстательная железа находится под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Рак простаты является одним из наиболее распространенных видов рака среди мужчин, особенно в старшем возрасте.

Немного истории болезни​

Исследования рака простаты находится в долгом процессе развития, начиная с древности и до современных исследований и лечения.​ Рак простаты был одним из первых онкологических заболеваний, описанных в медицинской литературе. Древние медики оставили записи о симптомах, напоминающих рак простаты, но, конечно, без современных методов диагностики и лечения, этот вид рака оставался смертельным.

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19 век: в 1853 году, французский хирург Леон Берар описал рак простаты как отдельный медицинский диагноз. Вскоре после этого начались первые попытки хирургического лечения рака простаты.

20 век: с развитием медицинской науки и технологий в 20 веке, были разработаны методы более точной диагностики и эффективного лечения рака простаты. В 1941 году была впервые использована хирургическая процедура радикальной простатэктомии для лечения рака простаты.

1980-е годы: в это время стали активно исследоваться методы скрининга, включая анализ уровня антигена специфического для простаты (PSA), который стал важным инструментом для раннего выявления рака простаты.

21 век: появление новых методов лечения, таких как таргетированные терапии и иммунотерапия, а также развитием роботизированной хирургии и облучения, улучшились шансы на успешное лечение и выживание у пациентов с раком простаты. Кроме того, исследования продолжаются для поиска более эффективных методов диагностики и лечения этого онкологического заболевания.

Причины заболевания

Причины развития рака простаты не полностью поняты, но существует ряд факторов и условий, которые могут увеличить риск его возникновения.

Риск развития рака простаты сильно возрастает с возрастом. Этот вид рака встречается главным образом у мужчин старше 50 лет, и чем старше человек, тем выше риск.

Наследственность может играть роль в развитии рака простаты. Если у близких родственников (отца, братьев) был рак простаты, то риск увеличивается.

У некоторых этнических групп, включая африканцев и афроамериканцев, рак простаты встречается чаще. Точные причины этого различия до конца не изучены.

Некоторые исследования связывают потребление определенных продуктов и диетических факторов с риском рака простаты. Например, высокое потребление животных жиров, красного мяса и недостаток фруктов и овощей может повысить риск.

Долгосрочные воспалительные процессы в предстательной железе могут увеличить риск рака простаты.

Курение, недостаток физической активности и ожирение могут также увеличить риск развития рака простаты.

В некоторых случаях экспозиция к определенным химическим веществам, таким как кадмий, может быть связана с повышенным риском.

Рак простаты может проявляться разнообразными симптомами, но в ранних стадиях он часто бывает бессимптомным.​

Симптомы рака простаты:

Кровь в моче или сперме

Учащенное мочеиспускание

Потеря веса и общая слабость

Затрудненное начало мочеиспускания

Боль или дискомфорт при мочеиспускании

Уменьшение объема мочи, выпускаемой за один раз

Боль в области промежности, поясницы или внизу живота

Важно подчеркнуть, что многие из этих симптомов могут быть вызваны и другими состояниями, не связанными с раком простаты, такими как гиперплазия предстательной железы (увеличение ее размеров), инфекции или другие медицинские проблемы. Если у вас возникают подобные симптомы или вы озабочены своим здоровьем, обратитесь к врачу для проведения диагностики и оценки вашего состояния.​

Диагностика рака простаты

Анамнез и физическое обследование​, доктор проводит беседу с пациентом о его медицинской и семейной истории, а также проводит физическое обследование, включая прямое исследование предстательной железы (дигитальное ректальное исследование, DRE). При DRE врач оценивает размер, форму и текстуру простаты.

Анализ крови: ​измерение уровня антигена специфического для простаты (PSA) в крови является важным биомаркером для выявления рака простаты. Повышенные уровни PSA могут указывать на проблемы с простатой, хотя это не всегда связано с раком.

Ультразвуковое исследование простаты: трансректальное ультразвуковое исследование (TRUS) позволяет получить более подробную информацию о размерах и структуре простаты. Это может помочь в определении наличия опухоли.

Биопсия: ​если результаты DRE и уровня PSA говорят о вероятности рака, то может быть назначена биопсия простаты. В ходе биопсии маленькие образцы ткани простаты берутся с использованием ультразвукового управления и затем анализируются на наличие раковых клеток.

Гистологическое исследование: образцы ткани, полученные в результате биопсии, подвергаются гистологическому исследованию, чтобы определить степень дифференцировки раковых клеток и их агрессивность.

Сцинтиграфия и компьютерная томография (CT): методы могут использоваться для оценки распространения рака простаты на другие органы и ткани, чтобы определить стадию рака.

Магнитно-резонансная томография (MRI): может быть проведена для более подробной визуализации простаты и окружающих тканей. Она может использоваться в дополнение к другим методам диагностики.

Скелетные сцинтиграфии: исследования используются для оценки распространения рака простаты на кости, так как рак простаты может метастазировать в кости.

Диагностика рака простаты может быть сложным процессом, и точное определение степени агрессивности и распространения рака играет важную роль в выборе подходящего метода лечения. Часто требуется комбинированный подход и совместное рассмотрение результатов разных методов диагностики.​

Лечение рака простаты

Нужно учитывать стадию заболевания, характеристику опухоли​ и общее состояние пациента.

Существуют различные методы лечения , которые могут быть использованы:

Ожидание и наблюдение (Active Surveillance):​ метод применяется для низко​-рисковых случаев рака простаты. Пациенты регулярно проходят медицинские обследования, но активное лечение не начинается до тех пор, пока опухоль не проявит признаки роста или ухудшения. Хирургическое удаление простаты (Radical Prostatectomy):​ процедура включает в себя удаление предстательной железы. Хирургическое вмешательство может быть проведено традиционным методом или с использованием роботизированной хирургии. Лучевая терапия (Radiation Therapy): использование высокоэнергетических лучей для уничтожения раковых клеток. Лучевая терапия может быть внешней или внутренней (источник радиации вводится внутрь простаты). Гормональная терапия (Hormone Therapy): ​активное применение лекарств, которые либо уменьшают уровень мужских половых гормонов (тестостерона), либо блокируют их действие, так как рак простаты часто реагирует на уровень тестостерона в организме. Химиотерапия (Chemotherapy): ​использование лекарств, которые уничтожают раковые клетки или замедляют их рост и размножение. Химиотерапия может быть рекомендована в случае распространения рака на другие органы или при рецидиве​ ​данного заболевания. Таргетированная терапия (Targeted Therapy): ​новый вид лечения нацелен на конкретные молекулы или белки в раковых клетках, что позволяет более точно направлять воздействие лекарств. Иммунотерапия (Immunotherapy): ​применение лекарств, которые мобилизуют иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками. Клинические исследования (Clinical Trials): ​участие в клинических исследованиях может предоставить доступ к новым методам лечения и терапиям, которые находятся в стадии исследования.

Лечение рака простаты часто включает комбинацию различных методов. Решение о наилучшем подходе к лечению должно приниматься индивидуально с участием врача и учитывать особенности каждого конкретного случая.

Прогноз выживаемости при раке простаты зависит от множества факторов, включая стадию заболевания, характер опухоли, возраст пациента, общее состояние здоровья, а также эффективность и доступность лечения. Общие показатели выживаемости обычно выражаются в процентах выживших через определенный период времени после диагностики рака. Важно помнить, что эти статистические данные основаны на исследованиях пациентов, которые были диагностированы в прошлом, и новые методы лечения могут улучшить прогнозы.

Ранние стадии (локализованный рак простаты) ​ , (стадии I и II) прогноз выживаемости очень хороший. При своевременном и эффективном лечении большинство пациентов выживает более 5 лет, а многие из них выживают гораздо дольше.

, (стадии I и II) прогноз выживаемости очень хороший. При своевременном и эффективном лечении большинство пациентов выживает более 5 лет, а многие из них выживают гораздо дольше. Локально-распространенный рак простаты (стадия III) ​ , который распространился на соседние органы или лимфатические узлы (стадия III), прогнозы могут быть менее благоприятными, но современные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, лучевую и химиотерапию, могут помочь увеличить выживаемость.

, который распространился на соседние органы или лимфатические узлы (стадия III), прогнозы могут быть менее благоприятными, но современные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, лучевую и химиотерапию, могут помочь увеличить выживаемость. Метастатический рак простаты (стадия IV)​: рак простаты, который распространился на дальние органы (например, кости), имеет менее благоприятный прогноз. Однако новые методы лечения, включая таргетированные терапии и иммунотерапию, могут помочь увеличить выживаемость и улучшить качество жизни пациентов с метастатическим раком простаты.

Важно подчеркнуть, что каждый случай рака простаты уникален, и прогноз выживаемости может сильно варьировать в зависимости от множества факторов. Лучший способ узнать прогноз в вашем конкретном случае - обсудить ситуацию с врачом, который может учесть все релевантные факторы и предоставить наиболее точную информацию о вашем прогнозе и вариантах лечения.