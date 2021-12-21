Рак простаты: 8 предупреждающих признаков

Рак предстательной железы – один из наиболее распространенных видов злокачественных новообразований у мужчин. Как рассказал Директор центра урологической онкологии клиники Кливленда, доктор медицины Кристофер Вес, у большинства людей с раком простаты нет характерных признаков или симптомов, но есть некоторые изменения, которые можно заметить. При ранней диагностике выживаемость высокая, поэтому так важно знать предупреждающие признаки болезни и своевременно обращаться к врачу.

Ранняя стадия рака простаты редко вызывает симптомы, но по мере прогрессирования болезни могут появиться определенные признаки. Доктор Вес предупреждает, что эти симптомы не указывают однозначно на проблемы с простатой. Практически все из них возникают с возрастом, по мере старения организма. Но если одновременно появляется несколько из указанных симптомов, либо есть другие проблемы, возможно, стоит посетить уролога.

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У большинства мужчин с возрастом возникают проблемы с мочеиспусканием, и обычно это не связано с раком простаты. Тем не менее при выраженных нарушениях мочеиспускания рекомендуется проконсультироваться у уролога.

Как показало недавнее исследование, люди с острой задержкой мочи с большей вероятностью будут диагностированы с раком простаты или мочевыводящих путей в последующие месяцы.

Опухоль простаты может оказывать давление на мочевой пузырь и уретру. В связи с этим не следует оставлять без внимания частые, иногда и неотложные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время.

Болезненное или жгучее мочеиспускание, известное как дизурия, чаще всего связано с инфекцией мочевыводящих путей. Но иногда это может быть признаком карциномы предстательной железы.

Еще один возможный предупреждающий признак рака простаты – гематурия, или кровь в моче. Хотя это может быть связано с другими проблемами со здоровьем, включая инфекцию мочевыводящих путей, стоит пройти обследование.

Редкий, но ранний признак проблемы с простатой – необъяснимая боль в области простаты, особенно во время сна. Чтобы провести дифференциальную диагностику с инфекцией простаты, следует пройти необходимые исследования.

Как недержание мочи, так и недержание кала могут возникать с возрастом или быть связаны с другими заболеваниями. Но это также может быть вызвано развитием опухолевых процессов в простате.

Болезненная эякуляция, уменьшение объема эякуляции, невозможность сохранить эрекцию и гематоспермия (кровь в семенной жидкости) – все эти симптомы могут быть вызваны как раком простаты, так и другими заболеваниями.

Карцинома простаты по мере прогрессирования может вызывать боль в пояснице, бедрах либо онемение ног или ступней. У большинства болезнь диагностируется до появления этих признаков.

Рак простаты – серьезное заболевание. По словам доктора Веса, если рак простаты диагностируется до того, как он распространяется на другие части тела, около 97% людей живут не менее пяти лет после постановки диагноза.

Для раннего выявления болезни следует регулярно проходить обследование. С целью профилактики рекомендуется вести здоровый образ жизни: отказаться от курения, заниматься спортом, придерживаться полноценной диеты, поддерживать здоровый вес.