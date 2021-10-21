В Британии создали шлем, который может помочь вылечить деменцию. Фото

Специалисты Даремского университета в Великобритании представили шлем, который при помощи инфракрасного света может избавить страдающих деменцией от симптомов заболевания. В частности, аппарат способен улучшить двигательные функции, память, скорость обработки информации и другие функции мозга.

О новой разработке рассказано в статье в журнале Photobiomodulation Photomedicine and Laser Surgery. Эксперименты показали, что инфракрасный свет способен стимулировать митохондрии ( миниатюрные "энергетические станции", которых в теле человека содержится примерно 2000 митохондрий на одну клетку), тем самым повысив выработку аденозинтрифосфата, необходимого для энергетического обмена в клетках.

В сам шлем вмонтировано 14 светодиодных ламп, излучающих инфракрасный свет с длиной волны 1060-1080 нм.

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Исследователи рассказали, что испытали свой шлем на здоровых британцах старше 45 лет. Они дважды в день, на протяжении нескольких недель пользовались приспособлением. Имитацию устройства получила контрольная группа.

По истечении эксперимента специалисты оценили память, вербальные и моторные навыки участников исследования. Выяснилось, что у получавших терапию улучшились двигательные функции, память, скорость обработки информации и другие функции мозга. При этом, никаких жалоб на побочные эффекты от них не поступило.

Исследователи отметили, что уже тестировали аналогичное устройство на людях с деменцией. И им удалось добиться улучшения состояния пациентов, но, как отметили ученые, технология все еще требует более тщательного изучения.

Деменция это заболевание, в процессе которого снижаются когнитивные способности больного. Заболевание вызывает постепенное ухудшение памяти, умственных способностей, способности ориентироваться во времени и в пространстве, а также способности узнавать людей и предметы. Наиболее часто деменция встречается у пожилых людей. По данным ВОЗ в среднем ежегодно насчитывается около 40-46 млн людей с таким диагнозом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что в отдельных случаях коронавирус может привести к деменции пациента.