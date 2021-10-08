В Украине для вакцинации от гриппа доступны три препарата: кому обязательно нужно сделать прививку

В Украину в этом эпидемиологическом сезоне поступит более 1 млн доз вакцин трех препаратов от гриппа. В обязательном порядке вакцинироваться от сезонного заболевания специалисты рекомендуют пожилым людям и беременным женщинам.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, в аптечные сети страны уже начали поступать первые партии противогриппных вакцин. По словам медиков, игнорировать вакцинацию от гриппа не стоит, так как он является высокозаразным вирусным заболеванием с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Как отметили в ведомстве, в этом году привиться от гриппа гражданам предложат: Ваксигрип Тетра (Франция) – 850 тыс. доз; Инфлувак Тетра (Нидерланды) – 200 тыс. доз; ДжиСи Флю Квадривалент (Корея) – 200 тыс. доз.

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В свою очередь, иммунолог Борис Донской в интервью телеканалу Украина 24, посоветовал не откладывать вакцинацию на потом, а пройти ее до начала вспышки заболевания. По его словам, обязательной такая прививка должна стать для пожилых люде и беременных женщин.

Донской отметил, что можно делать две прививки сразу – от коронавируса и гриппа.

"Эти прививки на друг друга не влияют, их можно совмещать", – подчеркнул врач.

В Минздраве считают, что вакцинацию от гриппа должны пройти: медики, врачи, пожилые, беременные женщины и люди страдающие хроническими заболеваниями.

Также, в ведомстве предупредили, что грипп во многом схож на простудное заболевание, но имеет более серьезные последствия. Обращать внимание специалисты рекомендуют на: кашель, головную боль, ломоту в мышцах, боль в горле, температуру тела, рвоту и понос. При данных симптомах, в Минздраве советуют немедленно обратиться к врачу.

"Самолечение может быть опасно", – предупредили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли доказательства безопасности и эффективности одновременных прививок сразу от гриппа и коронавируса.