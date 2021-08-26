Витамин D может снизить риск смерти от сердечного приступа: результаты исследования

Употребление витамина D, в частности продуктов богатых на него, может значительно снизить риск инфаркта миокарда. Ежегодно, только в Британии, данное заболевание поражает около 100 тысяч человек.

Как написало издание Express со ссылкой на многочисленные исследования британских ученых, роль витаминов в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний недооценена. В то же время, издание акцентирует, что ряд научных работ обращают внимание на то, что данный витамин способен предотвращать размножение аномальных клеток в тканях груди и толстой кишке, а также помогать сердцу работать, снижая риск смерти от инфаркта.

Перед тем как прийти к таким выводам, специалисты проанализировали данные 20 025 взрослых с низким уровнем витамина D и без перенесенного инфаркта миокарда.

Пациентам измеряли уровень витамина D и проводили лечение с его использованием. Результаты показали, что риск ИМ был значительно ниже в группе, получавшей достаточное количество витамина D.

В то же время, эксперты отметили, что злоупотреблять витамином не стоит, а перед его приемом следует сдать анализы и проконсультироваться с лечащим врачом.

Говоря о его общей пользе, медики отметили, что он помогает телу наращивать мышцы, усваивать питательные вещества, заживлять раны, он регулирует количество кальция и фосфатов в организме, что крайне важно для здоровья зубов, костей и мышц.

Также издание приводит перечень продуктов, употребляя которые витамин D можно получить естественным путем. Среди них: жирная рыба, красное мясо, печень, яичный желток, некоторые жирные пасты и хлопья для завтрака.

"Недостаток витамина D может привести к деформациям костей", - подчеркивается в статье.

Исследователи сообщили, что дефицит витамина D широко распространен среди старшего поколения, в основном потому, что пожилые люди менее способны усваивать витамин D из своего рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, быстро пополнить нехватку витамина D можно занимаясь спортом, много спать, смотреть хорошие фильмы, или же просто общаться с друзьями.

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