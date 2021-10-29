Во Львове выписали из больницы пациента, которому первому в Украине пересадили легкие. Видео

Во Львове домой из больницы отправили пациента, которому впервые в Украине пересадили легкие от посмертного донора. В хирургической практике данная трансплантация считается одной из самых тяжелых.

Как рассказал ТСН, операцию 56-летнему Виктору Бабию провели месяц назад во Львовской больнице скорой помощи. Оттуда мужчина смог уйти без кислородного аппарата (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Журналисты рассказали, что Виктор долгие годы страдал от хронической болезни легких. Он не мог самостоятельно дышать без дополнительных устройств, а последние годы даже не выходил на улицу.

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Однако около месяца назад медики сообщили ему о возможной трансплантации. В то время скончался 54-летнйи мужчина от инсульта. После некоторых колебаний родственники умершего дали согласие на трансплантацию легких.

Сама операция длилась 12 часов. Уже через шесть часов после нее, пациент смог дышать самостоятельно, а на следующий день сделал первые шаги. Реабилитация с ежедневными занятиями длилась около месяца. Теперь Виктор смог уйти.

Однако ему придется придерживаться ряда ограничений, в частности, беречься от коронавируса и пожизненно принимать лекарства. Последние достаточно дорогие. Мужчине финансово помог горсовет. Далее Бабий рассчитывает на помощь государства.

Также в планах спасенного встретиться с семьей донора и поблагодарить их.

Медики рассказали журналистам, что пересадка органа обошлась в полтора миллиона гривен. Деньги собрали больница и благотворители.

Во Львовской больнице скорой помощи отметили, что на сегодня у них в списке есть 20 пациентов, которым необходима пересадка легких, в том числе и дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Болгарии украинцы принимали участие в незаконной трансплантации органов.