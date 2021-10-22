Врач рассказал, как отличить симптомы COVID-19 от других ОРВИ и когда следует обращаться к медикам

Украинцам объяснили, как отличить симптомы коронавирусной болезни COVID-19 от других острых респираторных вирусных инфекций. Сложность заключается в том, что сам вирус SARS Cov-2 также входит в семейство респираторных.

Ключевое отличие при коронавирусе - болезнь имеет более тяжелое течение, чем при обычной ОРВИ. Об этом сообщили в отделении отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 в комментарии изданию "Факты".

По словам отоларингола Максима Овсиенко, симптомы отличаются более усиленной интоксикацией, головной болью, повышенной температурой тела, нарушением дыхания, исчезновением обоняния, а также выраженной общей слабостью.

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В частности, врач объяснил исчезновение обоняния тем, что вирус попадает в организм человека через слизистые оболочки, часто - верхние дыхательные пути. На фоне воспаления слизистая отекает, что приводит к ухудшению состояния эпителия, который воспринимает запахи. Отек мешает одорантам попадать в рецепторные зоны, где должны оцениваться организмом. Также на восприятие запахов влияют хронические заболевания, которые из-за коронавируса могут обостриться. Речь идет о назальном полипозе или аллергических процессах. Может быть и расстройство в нервных клетках, которое влияет на нормальное функционирование обонятельных луковиц и передачу нервного импульса. Поэтому головному мозгу сложно оценить информацию о запахах.

Врач советует с этими симптомами сразу обращаться к семейному врачу. Также призвал не лечить насморк народными методами, ведь в стационар часто попадают люди именно после таких процедур. Сильный отек и ухудшение дренажа выделений грозит запущенным гайморитом или воспалением фронтальной и решетчатой ​​пазух.

Иногда отек бывает настолько устойчив, что слизистая может не реагировать на введение лекарственных средств. Для налаживания воздухообмена в околоносовых пазухах необходимо уже хирургическое лечение, отметил он.

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