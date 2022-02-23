Врачам впервые удалось изменить группу крови в органе: детали

Канадские трансплантологи нашли способ безопасно изменить вторую группу крови в донорских органах на первую. Это может снизить процент пациентов, которые подолгу ждут операции.

Первый случай медики из научно-исследовательского института больницы Торонто описали в отчете, опубликованном в журнале Science. Так, в ходе преобразования легкие человека попали в лабораторию от пациента со второй группой крови, однако покинули лабораторию уже с первой группой.

Ученые считают, что приблизились к созданию "универсальных" органов, которые подошли бы любому пациенту.

В настоящее время людей, которым требуется пересадка, ставят в лист ожидания. Найти донорские органы для пересадки – очень сложная задача. И дело не только в том, что доноров на всех больных не хватает. Не все органы подходят каждому конкретному человеку из-за антигенной несовместимости.

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Известно, что группа крови определяется наличием антигенов на поверхности эритроцитов. Кровь типа А (II группа) содержит антиген А, В ( III группа) имеет антиген В, в крови АВ (IV группа) есть оба антигена, а в крови 0 (I группа) их нет.

Чаще всего в мире встречается первая положительная группа крови (0+) – ее носителями являются 39% всех людей на планете (примерно 3 млрд человек). Меньше всего распространена четвертая отрицательная группа крови (AB-) – кровь такого типа имеют всего лишь около 32 млн человек (0,4% населения). Отрицательный резус-фактор встречается менее чем у 7% людей, но в США доля людей с Rh- достигает 16%, а в Новой Зеландии – 18%.

В ходе эксперимента, используя донорские легкие, медики ввели в ткань небольшую дозу определенных ферментов. Затем команда провела окрашивание антителами, которые пометили оставшиеся антигены, чтобы можно было увидеть, насколько успешно они сработали. В течение часа более 90 процентов антигенов второй группы крови были уничтожены. Через четыре часа это число увеличилось до 97.

"Это формально меняет группу крови этих легких на первую", – объяснили ученые.

Однако пока что технология работает лишь для второй группы крови, в планах создание такой же технологии и для третьей.

"Технология позволила "обнулить" эти антигены в тканях донорских легких и получить универсальную первую группу крови", – добавили исследователи.

Известно, что для переливания требуется кровь той же группы, что и у реципиента, или группы 0, в противном случае возможны тяжелые осложнения.

Впереди у исследователей эксперименты по трансплантации таких органов на мышах, а затем – на людях. Завершить клинические испытания планируют через полтора года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, какие продукты не следует есть людям с определенной группой крови.