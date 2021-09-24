Что делать, если вы спите по 8-10 часов и не высыпаетесь: советы от нутрициолога

Бодрость – состояние человека, без которого о продуктивности можно только мечтать. Если мы недостаточно отдыхаем в процессе сна, – это отражается на умственных процессах, физической активности и настроении. Мы понимаем, почему обессиленные, когда спим недостаточно или вовсе не ложились ночью. А как быть с обратной ситуацией? Когда спим по 8, а то и 10 часов, а по ощущениям – час.

В этой статье OBRAZOVATEL вы узнаете советы от нутрициолога и health-коуча Тамиллы Жане, что поспособствует здоровому сну и отличному самочувствию после подъема. Со специалистом общались журналисты издания "ElleGirl". Если же не получится решить проблему самостоятельно – лучше обратиться за помощью к врачу.

По словам Тамиллы Жане, ранее считалось, что норма сна составляет 7-8 часов в сутки. Сегодня же ученые говорят об индивидуальной норме для каждого человека: кому-то достаточно 4 часов, а кто-то не высыпается и за 12. Существует состояние "гиперсомния". Человек с этим синдромом постоянно чувствует себя уставшим, а также имеет проблемы с памятью и концентрацией внимания. Даже после длительного сна – около 14 часов. В этом случае стоит проконсультироваться с врачом.

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Нутрициолог считает, что "пересып" может сигнализировать человеку о том, что нужно что-то изменить в образе жизни. А для этого нужно разобраться в причинах такого состояния.

1. Влияние синего света

Синий свет – любое искусственное освещение (энергоэффективное, с экрана смартфонов и других гаджетов). Утром и днем оно помогает сконцентрироваться и частично бодрит. Тогда как вечером его следует избегать. Ведь синий свет уменьшает выработку мелатонина, гормона, который регулирует циркадный ритм сна – циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Как правило, он длится 24 часа. Вследствие влияния синего света человек не высыпается, а на утро испытывает усталость.

2. Пищевые привычки: много кофеина

Кофеин – природный стимулятор умственной и физической активности. Содержится в кофе, шоколаде, некоторых видах чая и безалкогольных напитках. Если человек в течение дня злоупотребляет им, это может стать причиной бессонницы или повлиять на качество сна.

3. Дефицит железа

Тамилла Жан отметила, что усталость, слабость, проблемы со сном и плохая выносливость во время даже небольшой физической активности могут свидетельствовать об анемии. При ней в организме человека не хватает здоровых красных кровяных телец, которые транспортируют кислород по всему телу. Существует несколько типов анемии. Наиболее распространенные – железодефицитная и витаминодефицитная.

4. Гипотиреоз

Это выработка щитовидкой малого количества гормонов, в связи с чем замедляется в организме метаболизм. Основные симптомы: сонливость, чувствительность к холоду, сухость кожи и волос, а также вялость. Надежный способ для проверки щитовидки – анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). А чтобы он был точным, кровь нужно сдавать утром натощак. И не забывайте о визите к эндокринологу хотя бы раз в год.

Утром принимайте "солнечную ванну", а вечером избегайте в помещении слишком яркого освещения. Такая привычка подарит заряд бодрости и нормализует циркадные ритмы.

Уменьшите количество употребления кофеина.

Менее чем за 2 часа до сна не используйте смартфоны, ПК и телевизор. На телефон можно установить фильтр синего света.