Девушка устроила безалкогольный эксперимент и показала результат на видео

Отказ от алкоголя всего на три недели может поспособствовать похудению, улучшению состояния кожи и нормализации режима сна. Кроме того, это значительная экономия средств.

К таким выводам пришла 24-летняя американка Даниэль Пирс из Остина, штат Техас, после того, как отказалась от алкоголя на 21 день, начав соблюдать элиминационную диету. Она рассказала о неожиданных последствиях воздержания и своем невероятном преображении, опубликовав соответствующий ролик в своем TikTok, сообщает Newsweek (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Девушка пояснила, что ранее, как правило, в течение недели она выпивала около двух бутылок вина, а на выходных еще употребляла шоты и коктейли в барах. За это время на выпивку она тратила 114 долларов, пока не решила отказаться от алкоголя.

Пирс рассказала, что в последнее время испытывала вялость, была ворчливой и страдала от лишнего веса, поэтому приняла решение начать свой путь к здоровью.

Девушка наглядно показала свое преображение после воздержания от алкоголя. Источник: TikTok Danielle Pierce

"Я решила отказаться от алкоголя после проблем с кишечником и желудком, начав соблюдать исключающую диету, чтобы выяснить, какие продукты не переносила. Поняла, что с таким же успехом могу отказаться от алкоголя. Мои родители были огромным источником вдохновения и поддержки", – прокомментировала она.

Преображение Пирс после 21-дневной диеты. Источник: TikTok Danielle Pierce

За время соблюдения диеты девушке удалось сбросить семь килограммов, улучшить свою кожу и привести в норму режим сна.

В самом начале своего воздержания от алкоголя девушка испытала трудности, поскольку друзья постоянно пытались выяснить, почему она не пьет, однако со временем все приняли ее новый образ жизни. Сама Пирс после окончания эксперимента продолжает придерживаться безалкогольной диеты и не планирует возвращаться к выпивке.

Кроме того, приложение на ее телефоне отслеживает траты на алкоголь и сопутствующие мероприятия, например, поездки на такси от дома до баров и обратно. Согласно его данным, девушка сэкономила около тысячи долларов за время воздержания.

Отметим, элиминационная диета — это программа питания, рассчитанная на 30 дней. Ее придерживаются для того, чтобы понять, какие продукты не подходят организму. Суть такой диеты заключается в том, что из рациона исключается определенные группы продуктов, например, зерновые, бобовые, молочка, алкоголь.

Напомним, ранее ученые провели исследование, результаты которого доказали, что безопасной для мозга дозы алкоголя не существует: даже "умеренное" потребление спиртного отрицательно влияет практически на все его части. При этом чем больше выпито, тем хуже работает мозг, а высокоекровяное давление и высокий индекс массы тела усиливают отрицательную связь между алкоголем и здоровьем мозга.

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