Как избавиться от алкогольной зависимости: 5 простых шагов

Любое количество алкоголя оказывает негативное влияние на здоровье человека. Чрезмерное потребление спиртных напитков значительно усиливает вред организму и может вызвать привыкание.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины рассказал о неутешительной статистике относительно употребления алкоголя, его негативном влиянии и дал советы, как избавиться от зависимости от спиртного.

Как показали результаты исследований STEPS, две трети украинских мужчин и около половины женщин употребляли алкоголь за последние 30 дней. Также оказалось, что каждый пятый житель Украины употреблял шесть и более доз алкоголя, что является превышением нормы.

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Также, согласно статистике, каждый восьмой человек заявил, что не смог вовремя остановиться после начала употребления спиртного. К тому же, 13,2% признались, что употребляли спиртное утром, чтобы облегчить симптомы похмелья.

К тому же, как продемонстрировали результаты исследования медицинского журнала The Lancet, независимо от дозировки, алкоголь вредно влияет на здоровье. Также, с увеличением дозы употребления спиртных напитков, возрастает риск возникновения опасных заболеваний.

Существует условно безопасная доза алкоголя, которую все же следует корректировать ввиду возраста, генетических особенностей, веса, заболеваний и других факторов. Для нашей страны "стандартной дозой" считается 10 грамм спирта. Такое количество содержится примерно в 40 мл крепких напитков, таких как водка, виски и коньяк. Для вина этот показатель в среднем составляет 150 мл, а для пива – 350 мл.

Употребление умеренного количества алкоголя не считается алкоголизмом и не является проблемой для большинства людей. Однако, если эта привычка становится ежедневной – это уже должно вызывать беспокойство. Как показали результаты исследований Национального института по злоупотреблению алкоголем США, умеренный показатель употребления алкоголя отличается для мужчин и женщин.

Для женщин нормальным считается потребление не более трех напитков в день и не более семи в неделю. Для мужчин этот показатель существенно отличается из-за особенностей строения организма – не более четырех напитков в день и не более 14 в неделю. Значительное превышение этих норм является серьезным поводом задуматься о том, не перерастает ли привычка в зависимость от алкоголя.

Медики дают 5 советов, которые помогут существенно снизить частоту употребления алкоголя или даже избавиться от вредной привычки:

Следует сделать перерыв – попробуйте хотя бы на неделю или месяц воздержаться от потребления спиртного. Это может стать первым шагом на пути к отказу от этой вредной привычки. Если вам трудно сдерживать себя столь долгий период времени, то следует сначала выбрать два-три дня в неделю, которые будут "свободными" от потребления алкоголя.

Избегайте провокаций – необходимо проанализировать свои привычки и найти причины, побуждающие вас пить. В том случае, если у вас есть знакомые или места, подбивающие вас на подобное – стоит ограничить посещение подобных заведений, а также научиться вежливо отказывать друзьям.

Избавьтесь от алкоголя дома – не стоит хранить дома большое количество спиртного, а также вообще его покупать. Существует простая взаимозависимость: большее количество алкогольных напитков в доме увеличивает вероятность того, что человек выпьет его раньше и в большем количестве, чем планировал.

Не боритесь со стрессом с помощью выпивки – нервы на работе или в личной жизни многих побуждают к употреблению алкоголя. Не стоит бороться со стрессом таким образом – гораздо лучше снимать его прогулками на улице, спортом или найти себе небольшое хобби.

Лучше употребляйте в пищу безалкогольные напитки – это станет замечательной альтернативой спиртному. Ведь благодаря современным технологиям подобная продукция практически не отличается по вкусу, но не вредит здоровью.

Следует помнить, что "нормированная" и "безопасная" доза алкоголя – понятия кардинально разные. Ведь независимо от нормирования, спиртное вредит здоровью. Именно поэтому лучшим вариантом является полный отказ от употребления алкогольных напитков.

Как сообщал OBOZREATEL, даже небольшая доза алкоголя негативно влияет на состояние организма. Новейшие исследования ученых показали, что независимо от возраста, употребление спиртного повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.