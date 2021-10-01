Огуречный сок может способствовать снижению давления: результаты исследования

Высокое кровяное давление или гипертония, может повысить риск сердечного приступа. Ученые выяснили, что диета с огуречным соком может быть более эффективной для его предотвращения, чем упражнения.

Исследователи сравнили два вмешательства при повышенном артериальном давлении: сок огурца и быструю ходьбу, пишет Еxpress. Они проанализировали предыдущие доказательства того, что употребление огурца пациентам с гипертонией может значительно снизить артериальное давление.

При этом быстрая ходьба также значительно снижает артериальное давление. Так, сорок участников были разделены на две группы. Первая принимала огуречный сок, а вторая группа занималась быстрой ходьбой.

Видео дня

Участникам давали 150 мл огуречного сока в течение семи дней подряд, в то время как во время упражнения выполнялась быстрая ходьба в течение 20-30 минут восемь раз в течение двух недель. Систолическое и диастолическое артериальное давление измеряли дважды до и после приема огуречного сока и упражнений быстрой ходьбы.

В результате оказалось, что употребление сока огурца в течение недели привело к снижению систолического артериального давления на 10,2 мм рт.ст. и диастолического артериального давления на 8,9. При этом упражнения привели к снижению артериального давления на 4 мм рт.ст., систолического давления на 3,5 мм рт.

Ученые заключили, что вмешательство сока огурца более эффективно, чем вмешательство быстрой ходьбы, в снижении артериального давления у пожилых пациентов с гипертонией.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети рассказали о необычной диете, популярность которой начала расти в последнее время. Ее суть в том, чтобы питаться, согласно фазам луны. Такую диету использовала для похудения всемирно известная 63-летняя певица Мадонна и другие мировые знаменитости.