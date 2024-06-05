Наконец-то летняя погода дарит нам долгожданное солнышко и возможность отдыха на природе. Несмотря на тяжелые условия, в которых живет наша страна, отдых должен быть неотъемлемой частью жизни, ведь нервной системе нужен покой и перезагрузка. А значит, сезон барбекю в самом разгаре. В то же время, так же "бывают" неприятности с организмом и заболевания, возникающие из-за типичных ошибок летнего отдыха. Поговорим о том, как уберечься от неприятностей и не испортить отдых ни для себя, ни для близких.

Напряжение, в котором находится нервная система из-за войны войны, способно спровоцировать развитие ряда патологий: нарушается нервно-гуморальная регуляция, снижается сопротивляемость иммунной системы, учащаются онкопатологии. Канцерогены и вредные привычки лишь ускоряют этот процесс, так что если вы действительно хотите отдохнуть с пользой – тщательно продумайте каждую деталь. Начнем с меню, ведь застолье является основой шашлычного сезона.

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Мясо, приготовленное на открытом огне, не считается канцерогенным (вызывающим рак). А вот масло, которое добавляют в маринад, в случае перегорания – да! В народе "гуляет" миф, что обугленное мясо или овощи – это натуральный абсорбент. Напротив, это то, от чего вы должны сразу избавиться, если упустили и пережарили свой обед. Обязательно обрезайте уголь до чистого куска мяса или рыбы и выбрасывайте ту смесь из сложных жиров, которая стала ядовитой. Злоупотребление такими продуктами питания приводит к возникновению рака желудочно-кишечного тракта, занимающего третье место по уровню заболеваемости во всем мире. Идеальным решением будет являться защита продуктов для гриля фольгой.

Что делать, если порция шашлычка осталась после отдыха? Можно ли его забрать домой и разогреть на следующий день? При условии, что мясо не подгорело, вы можете это сделать без ущерба для организма. А вот оставшиеся после трапезы овощи-гриль лучше сразу утилизировать. Это же касается и свежих овощей, и особенно салатов. Последние вообще категорически не рекомендованы для употребления в природе. Во-первых, они очень быстро портятся на солнце (срок годности не более часа), во-вторых – их любят мухи, которые могут переносить различные заболевания. Особенно вредны салаты, заправленные майонезом: исключите их из рациона как на время отдыха на природе, так и во время домашнего питания. Магазинный майонез насыщен трансжирами, которые ничего, кроме вреда, не несут. Можно сделать вкусный домашний соус на основе оливкового масла, горчицы и лимона. Это и полезно, и вкусно.

Вторым по важности ингредиентом застолья у воды или леса является, безусловно, алкоголь. Помните, что это проводник для вредных веществ, попадающих в организм. То есть алкогольные напитки только способствуют быстрому всасыванию ядовитых веществ. Другая проблема, которую провоцируют такие напитки – повышение артериального давления, что нередко бывает во время пребывания на солнце. Но если вы не представляете отдыха без алкоголя – отдайте предпочтение сухим винам, разбавленным немного водой. Кстати, такой напиток с добавлением небольшого количества меда в древние времена называли напитком Богов и давали употреблять даже детям. Мед – это отличный витаминно-минеральный комплекс, да и в самом вине много витаминов группы B. А от крепкого алкоголя советую сознательно отказаться. Если вы еще курите, это может закончиться даже трагически, ведь после нескольких рюмок крепкого алкоголя так и тянет затянуться сигаретой. Алкоголь и солнце расширяют сосуды, а никотин быстро сужает. Более того, мы все имеем так или иначе атеросклеротические бляшки в сосудах. Многими научными исследованиями доказано, что даже младенцы рождаются с ними. Но когда бляшка большого размера – риск, что она оторвется. В молодом возрасте у человека есть эластичные сосуды, но впоследствии тонус ухудшается. Поэтому инфаркты и инсульты – это не редкость при выезде на природу. Такие же контрастные игрушки касаются ныряния в прохладную воду после дозы алкоголя. Возвращаясь к курению, следует отметить, что во время горения сигареты выделяется множество вредных соединений, способных привести к раку легких. И этот процесс напрямую зависит от интенсивности и стажа курения. Я всегда советую прислушиваться к советам по снижению вреда: как в случае с вином, которым можно заменить "тяжелый" алкоголь, существуют системы нагрева табака, где исключен процесс горения. Замените ими обычную сигарету, и вскоре ваш организм только поблагодарит, ведь вы сохраните себе и жизнь, и здоровье. Помните, что профилактика всегда лучше и дешевле лечения.

Активные ультрафиолетовые лучи – это еще одна важная проблема, ожидающая нас природы. Во-первых, это реальный риск развития меланомы, во-вторых – солнечные или тепловые удары. Защищайте кожу кремом из SPF не менее 50, а голову – панамой или шляпой. Выбирайте для отдыха места в тени и избегайте пребывания на солнце в дневное время.

На какие красные флажки обратить внимание после отдыха? Что укажет на то, что вы вернулись с проблемами? Во-первых, это покраснение кожи и ожоги. Площадь поражения высчитывается с помощью ладони пострадавшего: одна ладонь – один процент поражения. Если покрасневший и крывшийся участок пузырьками превышает три процента – обращайтесь к врачу! В менее критических ситуациях можно справиться самостоятельно с помощью противоожоговых средств (мазь, пластырь) и обезболивающего средства. Во-вторых, это укусы насекомых, на которые может возникнуть аллергическая реакция. Людям, которые склонны к аллергиям, я вообще не советую выходить из дома без антигистаминного препарата в сумочке. Анафилактический шок развивается очень быстро! Если укус небольшой – пригодится просто нанести противоаллергический крем или мазь. В любом случае после укуса следует срочно приложить на место поражения что-нибудь холодное и быстро дальше реагировать.

Если по возвращении домой вы ощутили головную боль, головокружение, потемнение в глазах, слабость – это все может являться признаком теплового удара. Это опасное состояние, что может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы. В таком случае нужно срочно смочить простыню холодной водой и обернуть все тело, включая голову. Процедуру постоянно повторять до приезда скорой.

И последнее – вероятность отравления. Кстати, симптомы пищевого отравления и теплового удара несколько схожи. Их отличает то, что тошнота и опорожнение желудка при отравлении принесет временное облегчение, а в противном случае – нет. Кроме этого при проблемах с ЖКТ к тошноте со временем присоединится диарея. Первое, что нужно сделать в таком случае – промыть желудок обычной прохладной водой (16-18 градусов). Не нужно добавлять туда марганцовку! Выпейте 2-3 литра воды большими глотками и спровоцируйте рвоту. Далее нужно принять сорбент (мелкими глотками, чтобы не соскучилось снова). Если рвота не прекращается – вколоть внутримышечно препарат, замедляющий этот рефлекс. Когда уже присоединилась диарея – придется промывать еще и кишечник (аналогично прохладной водой во избежание процесса всасывания вредных веществ). Если все эти манипуляции не помогли и у человека повысилась температура – не медлите с вызовом скорой помощи. К сожалению, вам дорога в инфекционное отделение. Поэтому советую прислушиваться к моим советам и вспоминать только приятные моменты отдыха, которых нам сегодня так не хватает!