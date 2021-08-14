Силовые нагрузки могут снизить риск развития рака – исследование

Снизить риск смертности от онкологических заболеваний на 14-28% человеку поможет регулярное выполнение упражнений на укрепление мышц, связанных с аэробными нагрузками. Тогда как в целом физическая активность способна помочь в предотвращении развития рака горла, груди, желудка, почек, мочевого пузыря и эндометрии.

Это выяснили в ходе исследований с использованием демографических данных специалисты EPM-Unifesp – Медицинской школы Паулиста и Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) в сотрудничестве с другими учеными. Результаты работы опубликованы в Международном журнале поведенческого питания и физической активности.

Согласно отчету, тренировки с приседаниями, греблей, планками, силовыми упражнениями и т. п. могут снизить вероятность смерти от рака на 14%. А когда они сочетаются с аэробными нагрузками, отмечают ученые, польза еще больше – риск летальности в таком случае снижается на 28%.

Ученые нашли связь между силовыми нагрузками и снижением развития рака

"Физическая активность связана со снижением риска некоторых видов рака, но было неясно, какие виды упражнений дают наилучшие результаты. Мы обнаружили доказательства того, что силовые тренировки мышц могут не только снизить заболеваемость и смертность от рака, но и иметь еще лучший эффект, если они связаны с аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание и езда на велосипеде", – пояснил автор научной работы профессор Леандро Резенде.

Исследование также показало, что упражнения для укрепления мышц могут снизить риск рака почки на 26%.

При этом не было обнаружено статистически значимых корреляций между ними и опухолями, преимущественно локализованными в толстой кишке, простате, легких, поджелудочной железе, мочевом пузыре, пищеводе и прямой кишке, а также меланомой, множественной миеломой, лимфомой, лейкемией и раком пищеварительной системы.

Регулярные упражнения на укрепление мышц, связанные с аэробными нагрузками, могут снизить риск смертности

Однако ученые еще раз подтвердили рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по регулярным аэробным упражнениям для взрослых: 150-300 минут в неделю при умеренной интенсивности, 75-150 минут при интенсивных упражнений или эквивалентной комбинации. Специалисты также рекомендуют проводить укрепляющие упражнения дважды в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование показало, что употребление апельсинов ежедневно существенно улучшит функциональность пищеварения, снизит холестерин и даже будет предотвращать риск смертельных заболеваний. В частности, богатый витамином С фрукт может предоставить профилактическое действие против нескольких видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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