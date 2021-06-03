Ученые доказали, что безопасного количества алкоголя не существует

Употребление алкоголя в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения так же может вызывать потенциально вредные изменения в организме. А это означает, что не существует "безопасного" порога, ниже которого спиртное не оказывает токсического действия.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, передает Daily Mail. Ученые проанализировали снимки МРТ более 10 000 человек в позднем среднем возрасте, которые пили разное количество алкоголя.

В результате они пришли к выводу, что повышенное потребление спиртного у этих людей было связано с уменьшением количества серого вещества в мозгу, большим количеством жира в печени и большей массой в левом желудочке сердца.

Ученые говорят, что "безопасного" порога потребления алкоголя не существует

Уменьшение размеров мозга ученые связывают с болезнью Альцгеймера, в то время как жир в печени может привести к заболеванию этого органа.

Поэтому авторы исследования предполагают, что те, кто пытается ответственно пить менее 14 единиц в неделю, что эквивалентно шести средним бокалам вина, по-прежнему наносят вред своему организму.

"Мы рекомендуем пересмотреть текущие рекомендации по охране здоровья", – призвал профессор Пол Эллиотт из научно-исследовательского института деменции в Имперском колледже Лондона.

Его коллега профессор Пол Мэтьюз добавил, что это наглядно подчеркивает вредное воздействие алкоголя, "даже если его употреблять в умеренных количествах". Со своей стороны профессор Джон Холмс с исследовательской группы по алкоголю в Университете Шеффилда заявил, что новая научная работа все еще "не дает убедительных причин" для изменения текущих рекомендаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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