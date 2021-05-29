Ученые выяснили, может ли кофе справиться с недосыпом

Кофеин, который содержится в кофе, иногда действительно помогает человеку взбодриться, активизировать работу организма и решить какие-то несложные задачи. Однако этот популярный среди многих напиток не может заменить сон.

То, насколько он справляется с негативным влиянием недосыпа, оценили ученые с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Отмечается, что эксперты отобрали 275 добровольцев и разбили их на две группы: первая провела ночь без сна в лаборатории, а вторая спала дома. Уже утром представителям обоих групп дали капсулу кофеина или плацебо, а в добавок – попросили пройти тест на концентрацию внимания и решить более сложную задачу "на размещение".

Ученые выяснили, справляется ли на самом деле кофе с недосыпом

"Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", – рассказал о результатах руководитель исследования Кимберли Фенн.

По словам специалистов, кофе и вправду увеличивает энергию, снижает сонливость и даже может улучшить настроение. При этом, как и показало исследование, "абсолютно не заменяет полноценный ночной сон".

Более того, добавил ученый, он мало что делает для предотвращения процедурных сбоев, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки или автомобильные аварии.

"Если бы мы обнаружили, что кофеин сокращает процедурные ошибки в условиях лишения сна, это имело бы широкие последствия для людей, которые должны выполнять ответственные действия при недостаточном сне. Например, для хирургов, пилотов или полицейских. Но наши результаты, напротив, подчеркивают безусловную важность сна", – подчеркнул Фенн.

Постоянный недостаток сна, отмечают ученые, не только влияет на познавательные способности и настроение, но в конечном итоге может сказаться на иммунитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, терапевт Кэтрин Келли считает, что кофе натощак является худшим вариантом начать свое утро. По ее словам, даже одна чашка напитка может вызвать изжогу, раздражать слизистую и стимулировать выработку соляной кислоты, и в неподходящее время дня или после плохого ночного сна спровоцировать чувство слабости.

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