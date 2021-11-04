Апельсиновый сок может способствовать снижению давления: результаты исследования

В противовес распространенному мнению о том, что гипертония - это болезнь стариков, ею часто страдают люди среднего возраста – после 40-45 лет. Им помочь может апельсиновый сок, ведь всего одна порция напитка будет благоприятно влиять на артериальное давление человека.

Как сказано в Еxpress, повышенное кровяное давление начинает атаковать человека незаметно. И если вовремя не обнаружить это расстройство, оно может привести к серьезным кардиологическим проблемам и даже сердечному приступу.

"Высокое кровяное давление характеризируется усилением давления крови на стенки сосудов. Они от этого сужаются и заставляют сердце работать сильнее, чтобы перекачивать кровь по телу. Со временем это может привести даже к инсульту", – сказано в статье.

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Говоря о том, как можно снизить давление, издание упоминает исследование, опубликованное в журнале SpringerLink, в котором сказано, что апельсиновый сок – основной продукт завтрака во многих странах –снижает гипертонию всего после одной чашки.

Цель исследования заключалась в оценке влияния апельсинового сока с естественным содержанием гесперидина (гликозид флаванона, содержащийся в цитрусовых) и апельсинового сока, обогащенного гесперидином, на артериальное давление.

В рамках эксперимента его участники получали 500 мл/день контрольного напитка, простого апельсинового сока или обогащенного гесперидином, в течение 12 недель.

Исследователи обнаружили, что "разовая" доза (500 мл) апельсинового сока, обогащенного гесперидином, снижает систолическое артериальное давление с "более значительными изменениями после продолжительного его употребления".

Известно, что артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) – это сила, с которой сердце качает кровь по телу. Диастолическое давление (меньшее число) – это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах. Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.).

"Как правило, высокое кровяное давление составляет 140/90 мм рт. ст. или выше (или 150/90 мм рт. ст. Или выше, если вам больше 80 лет)", – пояснили специалисты

Они же отметили, что идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст.".

Специалисты напомнили, что единственным способом узнать, есть ли у человека высокое кровяное давление, остается измерение его тонометром. Согласно принципам общественного здравоохранения Великобритании, всем взрослым старше 40 лет рекомендуется проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что употребление фисташек может влиять на нормализацию артериального давления.