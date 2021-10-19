Употребление фисташек может способствовать снижению давления: результаты исследования

Добавление в пищу фисташек может помочь снизить повышенное артериальное давление, из-за которого миллионы людей во всем мире страдают от гипертонии. Главное условие – фисташки должны быть несолеными.

Как сказано в исследовании ученых из Университета Тафтса (США), опубликованном в NLM, именно эти орехи способны улучшить состояние кровеносных сосудов, тем самым оказав благотворное влияние на кровяное давление. В научной работе отмечается, что среди всех видов орехов они имеют наиболее благоприятный диетический состав.

В ходе испытаний специалисты выяснили, что ежедневное употребление небольшого количества несоленых фисташек способно снизить верхнее давление на 1,82 мм/рт. ст., а нижнее на 0,8 мм/рт. ст.

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Орехи также являются мощным источником аминокислоты (частицы, из которых состоит белок), известной как L -аргинин, которая, в свою очередь, может предотвратить затвердение артерий и образование тромбов.

"Также фисташки снижают уровень плохого холестерина в крови. Достаточно лишь трех недель регулярного употребления орехов для его снижения на 25%", – отметили исследователи.

Они добавили, что бояться переесть этих орехов не стоит, так как фисташки не являются калорийным продуктом. А так как в них содержится много белка, достаточно небольшой горсти для насыщения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на высокое кровяное давление может благотворно влиять лимонный сок.