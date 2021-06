Диагностика миокардита: может ли помочь в этом микроРНК

Острый миокардит – опасное состояние, проявляющееся в виде воспаления сердечной мышцы. Оно характеризуется сложностями диагностики, поскольку обычными скрининговыми мерами выявить воспаление нельзя. Для постановки диагноза необходимо использовать МРТ (магнитно-резонансную томографию), что не всегда доступно, или биопсию миокарда, являющуюся инвазивной процедурой.

В конце мая журнал The New England Journal of Medicine опубликовал результаты недавнего исследования, в котором использовался новый подход для выявления болезни.

Ход исследования

На мышиной модели миокардита исследователи смогли идентифицировать новую циркулирующую микроРНК, которая получена из хелперных Т-клеток. Она, с высокой долей вероятности, позволяет диагностировать заболевание и отличить миокардит от инфаркта миокарда.

После этого был идентифицирован человеческий гомолог, экспрессию которого протестировали и измерили в плазме у пациентов с миокардитом (n = 42), а также у пациентов с инфарктом миокарда (n = 90) и нормального контроля (n = 80).

В ходе исследования с помощью микроРНК была получена высокая точность дифференциальной диагностики миокардита и инфаркта миокарда, хотя уровни микроРНК среди пациентов с миокардитом широко варьировались. Точность не зависела от пола, возраста, фракции выброса и уровней тропонина в сыворотке крови. Результаты также были подтверждены в четырех дополнительных когортах пациентов с миокардитом и другими состояниями сравнения.

Метод исследования

Чтобы идентифицировать специфичную для миокардита микроРНК у мышей был выполнен анализ микроматриц микроРНК и количественные анализы полимеразной цепной реакции в отсортированных CD4 + T-клетках и хелперных T-клетках типа 17 (Th17) после индукции экспериментального аутоиммунного миокардита или инфаркта миокарда.

Также исследователи провели у грызунов количественный анализ полимеразной цепной реакции в образцах от миокардита, вызванного вирусом Коксаки. После этого был идентифицирован человеческий гомолог этой микроРНК.

Что такое миокардит

Миокардит – заболевание, имеющее множество причин, включая аутоиммунные патологии, инфекционные патогены, воздействие токсинов и лекарств. Его опасность состоит в высоком риске спонтанного разрешения – внезапной сердечной смерти или развития дилатационной кардиомиопатии. Из-за трудностей с диагностикой фактическая распространенность заболевания остается неопределенной.

Миокардит является частым окончательным диагнозом у пациентов, которым поставлен первоначальный диагноз острого инфаркта миокарда с необструктивными коронарными артериями (MINOCA). Эта болезнь встречается примерно у 10-20% пациентов, соответствующих критериям инфаркта миокарда.

Диагноз миокардита обычно ставят после исключения ишемической болезни сердца с помощью коронарной ангиографии или компьютерной томографии и подтверждения наличия критериев Лейк-Луиз на МРТ. Однако это не всегда доступная процедура, поэтому во многих случаях болезнь не диагностируют. Справочный стандарт диагностики основан на эндомиокардиальной биопсии, ее обычно проводят только в тяжелых случаях.

Таким образом надежные и доступные диагностические инструменты для ранней диагностики острого миокардита являются неудовлетворенной клинической потребностью.

Важность исследования

Проведенное исследование показывает, что микроРНК имеет высокие шансы стать диагностическим инструментом для миокардита. Проведение проверки микроРНК в четырех разных когортах является сильной стороной этой работы.

Однако необходимы дальнейшие исследования, направленные на изучение эффективности этого подхода в отношении других сердечных заболеваний, включая дилатационную кардиомиопатию. Также еще предстоит объяснить большие различия в уровнях сыворотки. При подтверждении этих данных сывороточный тест на миокардит можно будет использовать в качестве диагностического инструмента.

