Последствия COVID-19 у спортсменов – стоит ли проводить МРТ

Влияние COVID-19 на организм, включая сердечно-сосудистую систему, продолжает изучаться ведущими экспертами-кардиологами мира. После выявления негативных тенденций у спортсменов отдельные группы ученых сосредоточились именно на этой проблеме. Важно было не только зафиксировать само нарушение, но и разработать механизмы его оценки и сроки безопасного возвращения к интенсивным тренировкам.

Участники и цели программы

Исследовательская инициатива по изучению сердечных заболеваний у спортсменов в США была ускорена в начале года, сейчас в программе активно участвует Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Американское медицинское общество спортивной медицины (AMSSM).

Причиной послужили многие громкие случаи, когда у спортсменов, переболевших COVID-19, на университетских и профессиональных уровнях обнаруживался миокардит – опасное воспаление сердца.

Врачи подчеркивают, что исследование влияния SARS-CoV-2 на сердце важно не только для спортсменов, оно поможет лучше понять долгосрочные последствия COVID-19 в целом и сформировать базу знаний о сердечных заболеваниях у спортсменов после завершения пандемии.

Реестр для отслеживания влияния COVID-19 на сердце у спортсменов

Экспертами по спортивной медицине и кардиологии из Гарварда и Вашингтонского университета была сформирована база данных национального реестра для отслеживания случаев COVID-19 и сердечных воздействий у спортсменов NCAA. Такое решение было принято для улучшения скрининга и лучшего понимания влияния SARS-CoV-2 на сердце у спортсменов, которые переболели коронавирусом.

В январе 2021 года в реестре уже были данные о более 3000 спортсменов. Для облегчения исследований AHA использует свою платформу точной медицины (PMP).

Полученные сведения помогут оценить состояние здоровья молодых людей, подвергающихся интенсивным нагрузкам. По словам Стефани Клиетермес, директора по исследованиям Американского медицинского общества спортивной медицины, реестр станет отправной точкой для долгосрочного исследования сердечных исходов у спортсменов с диагнозом COVID-19 и другими сердечными заболеваниями, представляющими потенциальный риск для здоровья.

Исследования

Согласно проведенному и опубликованному в декабре прошлого года исследования, миокардит – основная причина внезапной сердечной смерти среди спортсменов. Опасность представляет то, что болезнь может протекать бессимптомно. Связанные с COVID-19 аномалии, выявляемые с помощью МРТ, были зарегистрированы у большого числа госпитальных больных. Это послужило основанием внимательного изучения патологии у переболевших коронавирусом спортсменов.

Несколько позже эти сведения были оспорены группой исследователей из Медицинского центра Университета Вандербильта. Согласно данным, полученным в результате исследования Vanderbilt, у спортсменов диагностировано значительно более низкую степень миокардита, чем сообщалось ранее.

Эти различия чрезвычайно важны, поскольку влияют на возможность безопасного возвращения к активным тренировкам. Проведенные среди спортсменов Университета Вандербильта исследование выявили, что степень миокардита, обнаруженная с помощью МРТ сердца у спортсменов университета, составила всего 3%. Результаты были подтверждены при проведении повторного исследования с большим числом участников.

Почему для выявления миокардита важно проводить МРТ сердца

Это исследование выявило важную диагностическую проблему – невозможность определить миокардит другими способами, кроме проведения МРТ сердца. Все стандартные скрининговые тесты, включая анализ крови, клинические обследования, ЭКГ, эхокардиограммы и другие сердечно-сосудистые обследования могут свидетельствовать об отсутствии проблемы, в то время как МРТ выявляет миокардит. Таким образом надежда, что магнитно-резонансная томография может быть использована только в исключительных случаях, не оправдалась.

Миокардит – заболевание, вызванное аномальным воспалением сердечной мышцы, которое является основной причиной внезапной сердечной смерти среди спортсменов. Несмотря на то, что результаты исследования Vanderbilt обнадеживают, необходимость создания единого реестра по отслеживанию негативного влияния коронавируса на сердечную мышцу остается актуальной.

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