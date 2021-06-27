Нутрициолог раскритиковала популярный способ похудения

Дробное питание приводит к нежелательным последствиям для организма. Этот метод похудения следует применять только на основании рекомендаций врача.

Об этом в рамках проекта Студия Obozrevatel на телеканале OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. "Сейчас пошло такое веяние – дробное питание. Не нужно так делать. Постоянные скачки инсулина приводят к инсулинорезистентности", – подчеркнула она.

"Это полезно только в том случае, если у вас есть какие-то определенные заболевания и если это рекомендует доктор", – добавила Дубовик.

По ее словам, здоровому человеку следует ограничиться 3-4 приемами пищи в день. При этом "перекусов" следует избегать.

"Если вы здоровый человек, вам достаточно питаться три раза в день, максимум – четыре, но это полноценные приемы пищи. И между ними нет никаких кофе, печенья, конфет. Вы можете пить воду, чай и кофе – американо без молока", – порекомендовала нутрициолог.

Она пояснила, что все напитки с молоком считаются "перекусом". "Все, что идет с молоком, это уже перекус. Молоко – это тоже сахар. Молоко вызывает скачок инсулина", – пояснила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее был озвучен перечень продуктов, которые способствуют потере веса. Это связано с тем, что они снижают аппетит.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!