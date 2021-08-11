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/ Здоровое питание

Ученые назвали сок, который может помочь снизить давление: результаты исследования

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Исследователи из Имперского колледжа Лондона исследовали влияние свекольного сока на кровяное давление. Оказалось, что он его снижает.

В двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом перекрестном исследовании участвовали 15 здоровых участников с нормальным давлением. Им давали либо обычный свекольный сок, содержащий нитраты, либо сок свеклы, в котором нитратов удалили.

Участники не знали, какую версию свекольного сока они выпивали. Измерения артериального давления проводились через 30 минут, один час и 24 часа после употребления свеклы. Затем процедуру повторили, поменяв участников местами.

По сравнению с плацебо, исследователи установили, что прием нитратного свекольного сока снижает систолическое артериальное давление на 5,2 мм рт. на 30 минут.

Это влияние на артериальное давление уменьшилось через 60 минут, а снижение систолического артериального давления не наблюдалось в течение 24 часов. Однако нитратный свекольный сок все-таки снижает кровяное давление.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гипертония, инфаркты и инсульты значительно "помолодели". Сейчас с ними сталкиваются люди, которым не исполнилось еще и 30-ти лет.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Питание
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