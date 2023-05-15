Диабет спорту не помеха: тренировки без риска

Сбалансированная диета и умеренные физические нагрузки помогают людям с диабетом улучшать самочувствие, отлично выглядеть и продлевать жизнь. Но интенсивные тренировки могут быть опасны для таких пациентов, поскольку они повышают уровень глюкозы в крови.

Какой спорт выбрать для тела и души без рисков для здоровья? Почему современные врачи рекомендуют комбинировать физические нагрузки со специальным питанием и натуральными добавками?

Можно, если осторожно! Какой спорт повышает сахар?

Любите усиленные спортивные нагрузки и экстрим? При наличии диабета 1-го или 2-го типа такие увлечения могут вызвать серьезные последствия для здоровья. Хоть врачи и рекомендуют диабетикам поддерживать вес с помощью тренировок и питания, но спорт может сыграть с вами в злую шутку и усугубить состояние здоровья.

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Что же происходит с нашим организмом во время тренировок? Известно, что физические нагрузки могут как повышать, так и понижать уровень глюкозы. Все зависит от интенсивности.

К примеру, кардиотренировки (спортивная ходьба, бег трусцой, плавание, катание на велосипеде) способствуют снижению уровня сахара в крови. Поскольку во время такой активности мы умеренно двигаемся и глубоко дышим, наши мышцы наполняются кислородом. При таких нагрузках наш организм в первую очередь расходует жирные кислоты, что способствует медленному снижению сахара в крови.

Если же заниматься более стрессовыми для организма, интенсивными тренировками, уровень сахара будет резко повышаться. Чем интенсивнее занятие, тем сильнее возрастает уровень адреналина, вследствие чего печень реагирует резким выбросом глюкозы.

Учитывая эти факторы, врачи рекомендуют в процессе тренировок измерять уровень сахара в крови, изучая особенности своего организма. Так вы можете найти свой оптимальный темп и уровень нагрузки.

Снижаем риски: формулы Аюрведы

Людям с диабетом 2-го типа, у которых уровень сахара в крови выше 13,9 ммоль/л, врачи рекомендуют временно отказаться от спортивных нагрузок. Специальное питание с низким содержанием углеводов в сочетании с натуральными добавками может эффективно снизить показатели глюкозы.

Одна из новых разработок израильских ученых Curalin – это 100% натуральный, гомеопатический препарат, который помог миллионам пациентов с диабетом 2-го типа похудеть, улучшить показатели сахара в крови и безопасно заниматься любимыми видами спорта.

Натуральная добавка сочетает инновационные разработки израильских врачей и ученых и древние принципы восточной медицины Аюрведы.

Препарат содержит экстракты 9 уникальных растений, включая клетчатку китайской горькой тыквы, экстракты корня Пикрориза Курроа и пажитника, корицу, амлу, которые:

способствуют детоксикации печени и почек;

очищают ЖКТ, нормализуют перистальтику кишечника;

восстанавливают функции поджелудочной железы;

снижают уровень глюкозы и нормализуют углеводный обмен.

Гомеопатический препарат "Куралин" прошел кинические исследования, результаты которых были опубликованы в научном издании Diabetes/Metabolism Research and Reviews . Через месяц приема Curalin 72% пациентов с сахарным диабетом 2 типа уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,94%.

Медленно, но уверенно: йога, пилатес, плавание

Пациентам с сахарным диабетом лучше всего подходят медленные, плавные тренировки, которые комплексно оздоравливают и омолаживают организм. Йога, пилатес и плавание признаны самыми безопасными видами физической активности для поддержания веса, оздоровления спины, нормализации работы органов желудочно-кишечного тракта, улучшения кровообращения.

Умеренная физическая активность в сочетании со здоровым питанием и приемом растительного комплекса CuraLin помогут улучшить самочувствие, стать стройнее, здоровее и радостнее.