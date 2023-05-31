Как снизить сахар и похудеть

Диета №9 - лучшее решение для поддержания стройности и хорошего самочувствия, которая позволяет питаться здоровой и вкусной пищей. Лечебный тип питания на основе белков и овощей был разработан известным ученым, врачом-гастроэнтерологом Мануилом Певзнером для людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа.

Стол №9 с низким содержанием углеводов и жиров помогает снизить вес и показатели сахара в крови, стать более активным и энергичным. Как повысить эффективность диеты с пользой для здоровья пациентам с сахарным диабетом?

Диета Певзнера: углеводы под контролем

Лечебная диета №9 от известного исследователя и гастроэнтеролога Мануила Певзнера изначально была разработана для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Сейчас врачи рекомендуют ее всем, кто хочет эффективно похудеть без стресса для организма. Строгий контроль углеводов и сбалансированное соотношение белков, витаминов и пищевых волокон - основа такого питания.

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В черный список попадают животные жиры и легкоусвояемые углеводы, которые содержат много калорий и могут резко повышать уровень сахара в крови. Стол №9 ежедневно включает 5-6 приемов пищи. Рацион должен быть разработан таким образом, чтобы углеводы были равномерно распределены в течение дня.

Врачи рекомендуют запекать и тушить продукты с использованием небольшого количества растительного масла. В день можно набирать 2400–2600: этого вполне достаточно для сытного и сбалансированного питания, без неприятного ощущения голода.

Полезно и вкусно: белое мясо, рыба и овощи

Соблюдать диету №9 достаточно просто, поскольку она основана на полезных, сытных и вкусных продуктах с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом:

нежирное белое мясо птицы и кролика, телятина;

морепродукты, все сорта нежирной речной и морской рыбы; рыбные консервы в собственном соку или томатном соусе;

куриные и перепелиные яйца, сваренные всмятку, белковые омлеты;

овощные и мясные супы;

черный, ржаной, отрубной, гречневый хлеб;

кисломолочные продукты;

овощи и зелень с низким гликемическим индексом (капуста, помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, все виды зелени);

гречневая, пшенная, перловая и овсяная крупы;

небольшое количество сливочного масла, растительные масла;

кислые фрукты и ягоды;

травяные чаи, кофе и черный чай с небольшим содержанием молока, овощные соки, кисло-сладкие компоты из ягод и фруктов.

Вместо сахара рекомендуется использовать мед, стевию, ксилит сорбит и сахарин. Соблюдая стол №9, не забывайте считать калории и внимательно изучать содержание углеводов в продуктах.

Без сахара и выпечки

Сладкоежкам будет непросто соблюдать диету №9, поскольку в ней строго запрещены продукты с высоким содержанием сахара и фруктозы. Какие же продукты провоцируют скачки уровня глюкозы в крови?

Любая сладкая выпечка, конфеты и сладости;

сладкие, калорийные фрукты, сухофрукты, орехи и семена;

копчености и острые продукты;

жирные сорта мяса и рыбы;

консервы на масле;

майонез, кетчуп и другие калорийные соусы;

сметана, сливки;

макароны, рис, манная крупа;

алкоголь, сладкие газированные напитки.

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Пример рациона диеты №9

1-й завтрак: яйцо всмятку, или белковый омлет с зеленью и овощами; кусок темного хлеба, чай или кофе. Диетологи и врачи Американской диабетической ассоциации рекомендуют включать в рацион авокадо при сахарном диабете. Продукт отлично сочетается с яйцами, рыбой, ржаными хлебцами.

2-й завтрак: горсть любых кисло-сладких ягод или фруктов.

Обед:

Вариант 1: кусочек отварной или тушеной рыбы; суп с овощами и крупами;

Вариант 2: окрошка на кефире без картофеля с диетической колбасой или нежирным мясом, огурцами и зеленью.

Полдник: печеные яблоки с нежирным творогом.

Ужин: запеканка из овсянки, зелени и нежирного творога. Стакан йогурта ли кефира.

Чем полезна диета №9?

Диета Певзнера в сочетании с натуральными добавками и умеренными физическими нагрузками помогает пациентам с диабетом жить более яркой и здоровой жизнью. Стол №9 - это оздоровительная диета, которая позволяет похудеть без стресса для организма, нормализовать углеводный и жировой обмен, снизить показатели сахара в крови.