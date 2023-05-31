Как снизить сахар и похудеть
Диета №9 - лучшее решение для поддержания стройности и хорошего самочувствия, которая позволяет питаться здоровой и вкусной пищей. Лечебный тип питания на основе белков и овощей был разработан известным ученым, врачом-гастроэнтерологом Мануилом Певзнером для людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа.
Стол №9 с низким содержанием углеводов и жиров помогает снизить вес и показатели сахара в крови, стать более активным и энергичным. Как повысить эффективность диеты с пользой для здоровья пациентам с сахарным диабетом?
Диета Певзнера: углеводы под контролем
Лечебная диета №9 от известного исследователя и гастроэнтеролога Мануила Певзнера изначально была разработана для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Сейчас врачи рекомендуют ее всем, кто хочет эффективно похудеть без стресса для организма. Строгий контроль углеводов и сбалансированное соотношение белков, витаминов и пищевых волокон - основа такого питания.
В черный список попадают животные жиры и легкоусвояемые углеводы, которые содержат много калорий и могут резко повышать уровень сахара в крови. Стол №9 ежедневно включает 5-6 приемов пищи. Рацион должен быть разработан таким образом, чтобы углеводы были равномерно распределены в течение дня.
Врачи рекомендуют запекать и тушить продукты с использованием небольшого количества растительного масла. В день можно набирать 2400–2600: этого вполне достаточно для сытного и сбалансированного питания, без неприятного ощущения голода.
Полезно и вкусно: белое мясо, рыба и овощи
Соблюдать диету №9 достаточно просто, поскольку она основана на полезных, сытных и вкусных продуктах с высоким содержанием белка и низким гликемическим индексом:
- нежирное белое мясо птицы и кролика, телятина;
- морепродукты, все сорта нежирной речной и морской рыбы; рыбные консервы в собственном соку или томатном соусе;
- куриные и перепелиные яйца, сваренные всмятку, белковые омлеты;
- овощные и мясные супы;
- черный, ржаной, отрубной, гречневый хлеб;
- кисломолочные продукты;
- овощи и зелень с низким гликемическим индексом (капуста, помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, все виды зелени);
- гречневая, пшенная, перловая и овсяная крупы;
- небольшое количество сливочного масла, растительные масла;
- кислые фрукты и ягоды;
- травяные чаи, кофе и черный чай с небольшим содержанием молока, овощные соки, кисло-сладкие компоты из ягод и фруктов.
Вместо сахара рекомендуется использовать мед, стевию, ксилит сорбит и сахарин. Соблюдая стол №9, не забывайте считать калории и внимательно изучать содержание углеводов в продуктах.
Без сахара и выпечки
Сладкоежкам будет непросто соблюдать диету №9, поскольку в ней строго запрещены продукты с высоким содержанием сахара и фруктозы. Какие же продукты провоцируют скачки уровня глюкозы в крови?
- Любая сладкая выпечка, конфеты и сладости;
- сладкие, калорийные фрукты, сухофрукты, орехи и семена;
- копчености и острые продукты;
- жирные сорта мяса и рыбы;
- консервы на масле;
- майонез, кетчуп и другие калорийные соусы;
- сметана, сливки;
- макароны, рис, манная крупа;
- алкоголь, сладкие газированные напитки.
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Пример рациона диеты №9
1-й завтрак: яйцо всмятку, или белковый омлет с зеленью и овощами; кусок темного хлеба, чай или кофе. Диетологи и врачи Американской диабетической ассоциации рекомендуют включать в рацион авокадо при сахарном диабете. Продукт отлично сочетается с яйцами, рыбой, ржаными хлебцами.
2-й завтрак: горсть любых кисло-сладких ягод или фруктов.
Обед:
Вариант 1: кусочек отварной или тушеной рыбы; суп с овощами и крупами;
Вариант 2: окрошка на кефире без картофеля с диетической колбасой или нежирным мясом, огурцами и зеленью.
Полдник: печеные яблоки с нежирным творогом.
Ужин: запеканка из овсянки, зелени и нежирного творога. Стакан йогурта ли кефира.
Чем полезна диета №9?
Диета Певзнера в сочетании с натуральными добавками и умеренными физическими нагрузками помогает пациентам с диабетом жить более яркой и здоровой жизнью. Стол №9 - это оздоровительная диета, которая позволяет похудеть без стресса для организма, нормализовать углеводный и жировой обмен, снизить показатели сахара в крови.