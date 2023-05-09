Кето-диета при диабете: вес и сахар под контролем
Она помогает стать стройнее и энергичнее, улучшает состояние кожи, разглаживает морщины и продлевает жизнь! Кето-диета - одна из самых популярных типов питания, которую изначально придумали для лечения эпилепсии, снижения веса и нормализации сахара в крови при диабете второго типа.
Диета позволяет употреблять достаточно большой перечень продуктов, кроме хлебобулочных изделий, конфет и сладких фруктов. Как кетогенное питание может помочь людям с сахарным диабетом 2-го типа? Почему при таком рационе эффективнее принимать натуральные добавки? Читайте далее!
Кето-питание: отказ от углеводов
Растительные масла, яйца, мясо, рыба, орехи, бобы и даже свиное сало – кето-диета удивительным образом совмещает калорийные продукты, в которых мало углеводов. Отказ от глицидов приводит к тому, что в организме исчерпывается запас глюкозы и гликогена, а в обменные процессы включаются жиры и кето-тела. Таким образом сжигается внутренний жир, что и способствует похудению.
Но чтобы запустить эти процессы, необходимо несколько дней придерживаться кетогенного питания с полным отказом от углеводов. Под строгим запретом сладкие фрукты, сухофрукты, любые сладости, хлеб, выпечка, макаронные изделия, картошка и даже цельнозерновые.
Диетологи рекомендуют такие продукты при кето-диете:
- белое мясо птицы, любое красное мясо нежирных сортов;
- рыба в любом виде;
- необработанные растительные жиры, свиное сало и масло;
- любые блюда из бобовых - фасоли, нута, гороха, чечевицы;
- орехи, семечки;
- яйца и молочные продукты без сахара;
- все виды овощей, кроме картошки и вареной моркови;
- кислые ягоды, зеленые кислые яблоки в качестве десерта
- кислые напитки без сахара.
Такой перечень продуктов позволяет ежедневно употреблять полезные, сытные и вкусные блюда без ощущения голода.
Польза кетогенного питания для диабетиков
Людям с диабетом 2-го типа сложно найти баланс в питании. Высокий уровень глюкозы и недостаток инсулина резко ограничивают пациентов в рационе. В черный список попадают все углеводные продукты, именно поэтому врачи чаще всего рекомендуют диабетикам снижать вес с помощью кетогенного питания.
Кроме потери веса, кето-диета помогает улучшить показатели уровня сахара в крови, поскольку в рационе полностью исключаются опасные для диабетиков углеводы. По клиническим данным, кетогенная диета при диабете 2-го типа способствует:
- нормализации кровяного давления
- снижению уровня сахара и триглицеридов в крови
- нормализации процессов выработки инсулина
- улучшению концентрации внимания, памяти, умственной деятельности
Рациональная кето-диета: как избежать рисков?
Поскольку основу кетогенного питания составляют жиры, мясо, яйца и молочные продукты, такой рацион может повысить уровень холестерина в крови, а также повысить риски возникновения сердечно-сосудистых патологий. Кето-диета также может вызвать гипогликемию - низкий уровень сахара в крови.
Отсутствие растительной клетчатки, которая содержится в фруктах, также может вызвать проблемы с ЖКТ - запоры или диарею. Несмотря на доказанную эффективность кетогенного питания при диабете 2-го типа, ее рекомендуют применять под присмотром врача.
Чтобы минимизировать возможные побочные эффекты такого питания, израильские врачи рекомендуют применять безопасный органический препарат Curalin (Куралин).
Натуральная добавка с доказанной эффективностью
Гомеопатическая добавка Curalin изготовлена по формуле древневосточной медицины Аюрведы и содержит более 9 органических экстрактов растений, которые:
- снижают риск развития сахарного диабета;
- способствуют очищению ЖКТ, печени, почек и сосудов;
- способствуют похудению;
- снижают уровень глюкозы и нормализуют углеводный обмен.
Американское научное издание Diabetes/Metabolism Research and Reviews опубликовало результаты клинического исследования израильских врачей: у 72% пациентов с сахарным диабетом 2 типа через 1 месяц приема Куралина уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,94%.
Несмотря на высокую эффективность кето-диеты при диабете 2-го типа, она имеет немало побочных эффектов. Дополнительный прием натуральных добавок минимизирует риски кетогенного питания, улучшая показатели сахара без рисков для здоровья.