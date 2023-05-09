Кето-диета при диабете: вес и сахар под контролем

Она помогает стать стройнее и энергичнее, улучшает состояние кожи, разглаживает морщины и продлевает жизнь! Кето-диета - одна из самых популярных типов питания, которую изначально придумали для лечения эпилепсии, снижения веса и нормализации сахара в крови при диабете второго типа.

Диета позволяет употреблять достаточно большой перечень продуктов, кроме хлебобулочных изделий, конфет и сладких фруктов. Как кетогенное питание может помочь людям с сахарным диабетом 2-го типа? Почему при таком рационе эффективнее принимать натуральные добавки? Читайте далее!

Кето-питание: отказ от углеводов

Растительные масла, яйца, мясо, рыба, орехи, бобы и даже свиное сало – кето-диета удивительным образом совмещает калорийные продукты, в которых мало углеводов. Отказ от глицидов приводит к тому, что в организме исчерпывается запас глюкозы и гликогена, а в обменные процессы включаются жиры и кето-тела. Таким образом сжигается внутренний жир, что и способствует похудению.

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Но чтобы запустить эти процессы, необходимо несколько дней придерживаться кетогенного питания с полным отказом от углеводов. Под строгим запретом сладкие фрукты, сухофрукты, любые сладости, хлеб, выпечка, макаронные изделия, картошка и даже цельнозерновые.

Диетологи рекомендуют такие продукты при кето-диете:

белое мясо птицы, любое красное мясо нежирных сортов;

рыба в любом виде;

необработанные растительные жиры, свиное сало и масло;

любые блюда из бобовых - фасоли, нута, гороха, чечевицы;

орехи, семечки;

яйца и молочные продукты без сахара;

все виды овощей, кроме картошки и вареной моркови;

кислые ягоды, зеленые кислые яблоки в качестве десерта

кислые напитки без сахара.

Такой перечень продуктов позволяет ежедневно употреблять полезные, сытные и вкусные блюда без ощущения голода.

Польза кетогенного питания для диабетиков

Людям с диабетом 2-го типа сложно найти баланс в питании. Высокий уровень глюкозы и недостаток инсулина резко ограничивают пациентов в рационе. В черный список попадают все углеводные продукты, именно поэтому врачи чаще всего рекомендуют диабетикам снижать вес с помощью кетогенного питания.

Кроме потери веса, кето-диета помогает улучшить показатели уровня сахара в крови, поскольку в рационе полностью исключаются опасные для диабетиков углеводы. По клиническим данным, кетогенная диета при диабете 2-го типа способствует:

нормализации кровяного давления

снижению уровня сахара и триглицеридов в крови

нормализации процессов выработки инсулина

улучшению концентрации внимания, памяти, умственной деятельности

Рациональная кето-диета: как избежать рисков?

Поскольку основу кетогенного питания составляют жиры, мясо, яйца и молочные продукты, такой рацион может повысить уровень холестерина в крови, а также повысить риски возникновения сердечно-сосудистых патологий. Кето-диета также может вызвать гипогликемию - низкий уровень сахара в крови.

Отсутствие растительной клетчатки, которая содержится в фруктах, также может вызвать проблемы с ЖКТ - запоры или диарею. Несмотря на доказанную эффективность кетогенного питания при диабете 2-го типа, ее рекомендуют применять под присмотром врача.

Чтобы минимизировать возможные побочные эффекты такого питания, израильские врачи рекомендуют применять безопасный органический препарат Curalin (Куралин).

Натуральная добавка с доказанной эффективностью

Гомеопатическая добавка Curalin изготовлена по формуле древневосточной медицины Аюрведы и содержит более 9 органических экстрактов растений, которые:

снижают риск развития сахарного диабета;

способствуют очищению ЖКТ, печени, почек и сосудов;

способствуют похудению;

снижают уровень глюкозы и нормализуют углеводный обмен.

Американское научное издание Diabetes/Metabolism Research and Reviews опубликовало результаты клинического исследования израильских врачей: у 72% пациентов с сахарным диабетом 2 типа через 1 месяц приема Куралина уровень гликированного гемоглобина снизился на 0,94%.

Несмотря на высокую эффективность кето-диеты при диабете 2-го типа, она имеет немало побочных эффектов. Дополнительный прием натуральных добавок минимизирует риски кетогенного питания, улучшая показатели сахара без рисков для здоровья.