'Сахара не надо!': клубничная диета при диабете второго типа

Клубника - вкусная и ароматная ягода, богатая аскорбиновой кислотой, антиоксидантами и полифенолами. Наличие уникальных микроэлементов делает ее незаменимым десертом для людей с сахарным диабетом 2-го типа. Антиоксиданты и пищевые волокна, которые содержатся в клубнике, снижают уровень глюкозы в крови, нормализуют давление, снижают проницаемость сосудов. Клубничная диета - простой, полезный и вкусный способ улучшить самочувствие, ощутить прилив сил и даже победить сахар!

Феномен клубники: "не настоящий плод"

Хоть мы и называем клубнику "ягодой", на самом деле она не является фруктом, - утверждают ботаники. Это многоплодное растение, которое состоит из множества крошечных отдельных плодов. Коричневые или беловатые пятнышки, которые мы считаем семенами, - это и есть настоящие плоды. Благодаря этим "семянкам", в ней содержится много клетчатки.

Клубника - источник ценных микроэлементов, таких как витамин С, Е и фолиевая кислота. При этом 100 г ягод содержат всего лишь 32 калории.

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Ягода с низким гликемическим индексом очень полезна людям с сахарным диабетом второго типа. Врачи советуют ежедневно употреблять 2 порции клубники людям с диабетом и лишним весом.

Медицинский научно-исследовательский центр Клиника Мэйо рекомендует диабетикам 2-го типа употреблять ежедневно 15 г углеводов. Несмотря на наличие фруктозы, лучший источник глицидов для людей с диабетом - это фрукты.

Суточные порции фруктов, которые содержат 15 г углеводов:

1/2 среднего яблока или банана;

1 стакан ежевики;

3/4 стакана черники;

1 стакан малины;

1+1/4 стакана клубники;

1 стакан нарезанной дыни.

Учитывая низкий ГИ клубники, суточную порцию ягод можно увеличить в два раза. Это позволяет употреблять ее не только как отдельный десерт, но и в коктейлях, смузи и фруктовых салатах.

Полезные свойства клубники для диабетиков

Клубника - это кладезь питательных элементов, полезных для людей с сахарным диабетом 2 типа:

Витамин С - регулирует повышенный уровень сахара в крови, берет активное участие в формировании кровеносных сосудов, хрящей, мышц и коллагена в костях. Он играет важную роль в процессах заживления тканей. В порции ягод содержится суточная норма нутриента - 58,8 г.

Витамин Е - мощный антиоксидант, необходимый для поддержания здоровья кожи, сетчатки глаз, кровеносных сосудов, иммунитета.

Фолиевая кислота - поддерживает естественные защитные процессы организма, берет участие в выработке здоровых эритроцитов, поддерживает сердечно-сосудистую систему пациентов с диабетом 2 типа.

Антоцианы - полифенольные соединения, которые отвечают за цвет ягод, укрепляют сосуды, способствуют снижению кровяного давления, поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Флавоноиды - оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, улучшают обменные процессы.

Пищевые волокна растений и диабет

По данным медицинской энциклопедии Калифорнийского университета Беркли Wellness Encyclopedia of Food and Nutrition, в полстакане клубники содержится больше клетчатки, чем в куске цельнозернового хлеба. Многочисленные научные исследования, опубликованные в издании, подтверждают: диета с высоким содержанием клетчатки улучшает гликемический контроль, уменьшает гиперинсулинемию и снижает концентрацию жиров в плазме крови у пациентов с диабетом 2 типа.

Клетчатка - это пищевые волокна растений, которые улучшают работу пищеварительного тракта, способствуют очищению организма от токсинов и тяжелых металлов, улучшают обмен веществ, нормализуют уровень глюкозы в крови.

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Клубнично-морковный смузи - напиток здоровья

Вкусный, освежающий напиток с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов нормализует давление и уровень сахара в крови, поддерживает сердечно-сосудистую систему, насыщает организм суточной нормой витамина С.

Ингредиенты:

1 стакан нежирного греческого йогурта или 1/2 стакана обезжиренного коровьего или растительного молока

1/2 стакана морковного сока

1/2 стакана апельсинового сока

1/2 стакана замороженных кусочков ананаса

1/2 стакана замороженной несладкой нарезанной клубники

Приготовление:

Поместите компоненты в блендер, измельчите до однородной массы. Наслаждайтесь вкусным и полезным напитком каждый день!

Принято считать, что все сладкие фрукты вредны для людей с сахарным диабетом 2-го типа. Но современные исследования доказывают: кисло-сладкие фрукты и ягоды, такие как клубника, - не просто вкусный и питательный десерт, но и полезный продукт для диабетиков. Наслаждайтесь дарами природы и будьте здоровы!