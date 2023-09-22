Грипп военного времени: 5 практических советов для родителей – как защитить ребенка во время эпидемии

Угроза гриппа возникает ежегодно с наступлением первых холодов. В сезон всегда болеет много украинцев, однако эпидемию объявляют только при условии, когда заболеваемость достигает определенного порога – на 100 тыс. человек болеет не менее 650.

Однако и без официального превышения эпидемического порога риск подхватить грипп высок. Особенно это касается детей – они считаются одной из наиболее уязвимых категорий (особенно малыши до двух лет) и в сухих статистических данных Минздрава составляют половину больных. В нынешних реалиях риск значительно увеличивается, так как большое скопление людей в убежищах во время воздушных тревог значительно активизирует обмен вирусами.

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Следует напомнить несколько важных моментов о гриппе:

болезнь вызывает вирус, следовательно, забываем об антибиотиках (ими лечат только болезни, вызванные бактериями – когда к гриппу присоединяется бактериальная инфекция, тогда врач и назначает антибиотики);

симптомы гриппа появляются внезапно: у ребенка резко повышается температура (от 38 °С и выше), он вялый, капризный и слабый, может жаловаться на головную боль или боль в мышцах, сильный кашель, теряет аппетит;

диагностировать грипп должен врач. Иногда может помочь экспресс-тест. Больного ребенка обязательно должен осмотреть врач;

грипп не лечится народными/бабушкиными методами. Это означает – никаких горчичников, употребления чеснока, меда с репой или луком, ингаляций над картофелем.

Как защитить ребенка от гриппа?

Есть хорошо известные и простые действия:

В начале эпидсезона сделать профилактическую прививку от гриппа. Вакцинация разрешена детям с шестимесячного возраста. В случае инфицирования болезнь будет легко протекать или минует вообще. По возможности избегать посещения общественных мест – минимизировать передвижение общественным транспортом в часы пик, посещение кафе, детских игровых комнат, не брать с собой ребенка на почту, в магазины, поликлиники, то есть в закрытые помещения с кучей людей. Как известно, вирус легко передается воздушно-капельным путем. Это означает, что достаточно одному больному чихнуть, кашлянуть или поговорить, чтобы вирусы попали в воздух и затем на слизистые людей вокруг. Кстати, именно с этой целью в школах и детсадах вводят карантины – ограничение тесного контакта детей не дает гриппу разгуляться. В этом контексте необходимо еще раз вспомнить, что избежать скопления людей сегодня трудно, так как ракетные атаки зимой могут активизироваться, поэтому нахождение в убежищах сводит на нет все старания ограничить контакты. На собственном примере научить правилам гигиены: мыть руки, не касаться руками лица, чихать в сгиб локтя, пользоваться средствами дезинфекции и соблюдать дистанцию. Ребенку любого возраста легче что-то запомнить, когда он это видит и повторяет за родителями, чем когда они постоянно ему об этом говорят. Так что делайте это вместе: мойте руки по возвращении домой, купите детское средство для дезинфекции и обрабатывайте им вместе руки, стоя в очереди в магазине, не подходите близко к другим покупателям и т.д. Закладывать крепкий иммунитет. Он формируется именно в детстве, поэтому дети так уязвимы к болезням, в частности, к гриппу. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценный рацион, здоровый сон и закаленность закладывают фундамент для роста здорового организма. Создавать здоровую атмосферу дома. Большинство своего времени ребенок проводит дома, поэтому в сезон гриппа нужно особенно позаботиться о состоянии домашней среды. Воздух в квартире или доме не должен быть сухим, теплым и неподвижным. Ежедневное проветривание, увлажнение или влажная уборка, периодическое протирание антисептиком гаджетов, игрушек и предметов, которыми часто пользуется ребенок, значительно снижают риск инфицирования.

Если ребенок заболел и есть подозрение на грипп, то действия родителей следующие: