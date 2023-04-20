ВООЗ впервые зарегистрировала смерть человека от птичьего гриппа H3N8: грозит ли человечеству новая пандемия

56-летняя жительница Китая умерла от птичьего гриппа. По данным ВООЗ, это первый в истории человечества случай смерти от подтипа вируса H3N8, сообщает Reuters.

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Ранее было известно еще о двух случаях инфицирования подтипом H3N8, и оба зарегистрированы на территории Китая. Год назад птичьим гриппом H3N8 заболел 4-летний мальчик из провинции Хэнань, а буквально через месяц заразился еще один ребенок – 5-летний житель провинции Хунань. У первого пациента заболевание протекало в очень тяжелой форме, тем не менее, оба мальчика выздоровели.

А вот 56-летней жительнице провинции Гуандун не повезло: как сообщили в ВООЗ, у нее было еще несколько основных заболеваний, а также она контактировала с живой птицей. Медики взяли образцы на рынке, который женщина посещала до того, как заболела. Образцы дали положительный результат на грипп А(H3), поэтому вероятно, что именно продукция на рынке стала источником инфекции.

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Что такое птичий грипп?

Птичий грипп – это разновидность гриппа, который вызывается большой группой вирусов типа А и преимущественно поражает птиц (диких и домашних). В большинстве случаев источником заражения домашних птиц являются дикие перелетные пернатые, поэтому вспышки птичьего гриппа обычно совпадают с сезонными миграциями перелетных птиц – весна и осень.

В некоторых случаях птичьим гриппом также могут инфицироваться млекопитающие, в том числе и люди. У людей болезнь протекает в легкой форме (кашель и незначительное повышение температуры), но возможно и тяжелое течение – с развитием атипичной пневмонии и острой легочной недостаточности.

Инкубационный период у людей длится от 2 до 7 дней. Вирус передается воздушно-капельным путем или через грязные руки.

Заразиться птичьим гриппом можно при контакте с заболевшей птицей, ее тушками, а также с птичьим пометом или другими биологическими выделениями. В большинстве случаев это происходит на птицефермах или на рынках, где продают живую птицу.

Передается ли птичий грипп от человека к человеку?

Подобных случаев пока не зафиксировано, но всегда существует риск новой мутации вируса. Это происходит, когда вирус птичьего гриппа попадает в организм человека, который уже инфицирован вирусом обычного гриппа. "Встреча" двух вирусов порождает новый штамм, который может не только легко передаваться от человека к человеку, но и вызвать более тяжелое течение заболевания, чем у "обычного" птичьего гриппа.

Сейчас известно уже восемь разновидностей птичьего гриппа, которыми может заразиться человек. При этом волны заболеваемости птичьим гриппом среди диких и домашних птиц регистрируются регулярно: например, только в 2022 году вирус H5N1 стал причиной гибели тысяч морских птиц.

"Вспышка птичьего гриппа уничтожила миллионы диких птиц в Европе и во всем мире. Это началось два или три года назад, и причиной стал специфический тип вируса A(H5N1), известный как 2.3.4.4b, который очень заразен для птиц. Это вызывает беспокойство, потому что есть потенциальный риск для человека", – заметил эпидемиолог Ричард Пибоди в интервью испанскому изданию El Pais в марте этого года.

А что с человеческим гриппом?

Человеческий грипп тем временем тоже не пасет задних. В частности, в Украине все еще продолжается эпидсезон гриппа и ОРВИ, который каждый год длится с октября до мая. Лидером традиционно являются вирусы гриппа А, причем почти половину больных составляют дети. Сейчас, к счастью, заболеваемость уже понемногу снижается: за неделю с 3 по 9 апреля о росте количества больных сообщила только Львовская область, где за этот период зарегистрирован 761 случай гриппа (+8%).

Однако даже жителям других регионов расслабляться еще рано: грипп продолжает циркулировать, поэтому надо внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей. Напомним: грипп является серьезным заболеванием, которое может вызвать развитие осложнений вплоть до летальных последствий. Лечить его антибиотиками (как это предпочитают делать многие фанаты самолечения) очень опасно: кроме того, что антибиотики не действуют на вирусы – они негативно влияют на организм, убивая полезные бактерии. Поэтому использовать антибиотики без надобности и без назначения врача категорически нельзя.

Поскольку любой грипп является вирусным заболеванием, при лечении должна использоваться, прежде всего, противовирусная терапия. В случае, когда гриппом болеет ребенок, рекомендуется применять противовирусные средства, предназначенные специально для детей. Среди таких противовирусных средств, которые оказывают непосредственное влияние на вирус гриппа, есть детский сироп Флавовир на основе флавоноидов. Флавовир подавляет размножение ДНК- и РНК-вирусов, в частности, вирусов гриппа в том числе и пандемических штаммов.

Итак, важно при первых симптомах ОРВИ или гриппа (это установит специалист) сразу обращаться к врачу, который своевременно назначит прямое противовирусное лечение, которое поможет предотвратить рост вирусной нагрузки на организм и таким способом избежать осложнений, а также ускорить выздоровление.